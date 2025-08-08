Вургемлан оксам ойырат

Кум да тылеч шуко йочан еш-влак школ ден спорт формым налаш идалык еда ойыралтше выплатылан йодмашым пуэн кертыт.
Марий Элын Паша да социальный аралымаш министерствыжын палдарымыж почеш, тений тыгай выплате кажне йочалан 8027 теҥге дене ойыралтеш.
Выплате республикнан кугыжаныш да муниципал школлаштыже, кугыжаныш профессионал заведенийлаштыже тӱҥалтыш, тӱҥ да кокла шинчымашым налше шуко шочшан еш гыч йоча-влаклан палемдалтын.
Йодмашым ача-ава (опекун, попечитель, икшывым ӱдырлыкеш але эргылыкеш, тыгак ешыш налше ача-ава) кокла гыч иктыже але шуко шочшан ешын улыжат ик озаже кажне йочалан пуаш праван.
Ӱмаште школ да спорт формылан выплатым 21292 йочалан пуымо. Тений пел ийыште школ да спорт формым 922 еш 1503 йочалан налын, да тидлан 11,8 миллион теҥгем кучылтмо.
Выплатым налшашлан:
- йодмашым шуко функциян рӱдерыште але илыме верысе калыклан социально полшымо рӱдерыште, Кугыжаныш услуго портал гоч пуыман;
- пеленже школ гыч справкым пыштыман, тыгодым тудын оригиналжым ончыктыман але копийжым ӱшандарен пеҥгыдемдыктыман;
- йодмашыште тудым пуышын паспортысо данныйжым, банк счётын реквизитшым, икшыве шочмо нерген уверым, йодмашым пуышын да йоча-влакын СНИЛС-ыштым, мужыраҥме нерген таныкым (уло гын) ончыктыман.
Выплате тунемме ийлан ик гана ойыралтеш. Тудым 2024-2025 тунемме ийлан налшашлан йодмашым тений 31 август марте пуэн шуктыман, 2025-2026 тунемме ийлан 2026 ий 31 август йотке пуаш лиеш.
Маргарита Иванова