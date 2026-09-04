Вуйлатыше келге шинчымашан

Марий Элыште ончыкылык вуйлатыше-влаклан студент билетым кучыктеныт.
«Кугыжаныш да муниципальный управлений» направлений дене тений Юл кундем кугыжаныш технологий университетыш мемнан республик гыч веле огыл, тыгак Татарстан кундем, Киров область да Ямал-Ненец округ гыч самырык еҥ-влак тунемаш пуреныт.
Вузын управлений да право кафедрже республикланна ончыкылык вуйлатыше-влакым 1995 ий гычак ямдыла. Тиде жап гыч кызыт марте 10 тӱжем утла специалистым туныктен лукмо. Нуно регионысо министерстве ден ведомствылаште, федеральный кучем органын структурыштыжо, Йошкар-Ола администрацийыште, республикын Верховный судыштыжо да моло вере пашам ыштат.
Кафедрыште 25 преподаватель тырша, нунын кокла гыч шукынжо вуйлатыше паша опытан улыт.
Икымше курсыш толшо самырык еҥ-влаклан студент билетым Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш республик правительстве председательын икымше алмаштышыже – Марий Элым вуйлатышын администрацийжым вуйлатыше Лидия Батюкова кучыктен. Тудо палемден:
– Кызытсе куштылго огыл жапыште кучемын органыштыже паша моткоч кугу ответственностьым йодеш. Адакшым тиде «кагаз» паша гына огыл: вуйлатышылан цифран сервис дене пайдаланен, данный-влакым виктарен моштыман, экономике ден стратегийым палыман. Чыла тидлан келге шинчымаш лийшаш.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.
Фотом Марий Элым вуйлатышын пресс-службыж гыч налме.