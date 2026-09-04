ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Вуйлатыше келге шинчымашан

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 17 гана онченыт

 

Марий Элыште ончыкылык вуйлатыше-влаклан студент билетым кучыктеныт.

«Кугыжаныш да муниципальный управлений» направлений дене тений Юл кундем кугыжаныш технологий университетыш мемнан республик гыч веле огыл, тыгак Татарстан кундем, Киров область да Ямал-Ненец округ гыч самырык еҥ-влак тунемаш пуреныт.

Вузын управлений да право кафедрже республикланна ончыкылык вуйлатыше-влакым 1995 ий гычак ямдыла. Тиде жап гыч кызыт марте 10 тӱжем утла специалистым туныктен лукмо. Нуно регионысо министерстве ден ведомствылаште, федеральный кучем органын структурыштыжо, Йошкар-Ола администрацийыште, республикын Верховный судыштыжо да моло вере пашам ыштат.

Кафедрыште 25 преподаватель тырша, нунын кокла гыч шукынжо вуйлатыше паша опытан улыт.

Икымше курсыш толшо самырык еҥ-влаклан студент билетым Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш республик правительстве председательын икымше алмаштышыже – Марий Элым вуйлатышын администрацийжым вуйлатыше Лидия Батюкова кучыктен. Тудо палемден:

– Кызытсе куштылго огыл жапыште кучемын органыштыже паша моткоч кугу ответственностьым йодеш. Адакшым тиде «кагаз» паша гына огыл: вуйлатышылан цифран сервис дене пайдаланен, данный-влакым виктарен моштыман, экономике ден стратегийым палыман. Чыла тидлан келге шинчымаш лийшаш.

 

Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.

Фотом Марий Элым вуйлатышын пресс-службыж гыч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Тӱрлӧ увер дене палдарена, пӧлек денат куандарена

17 январьыште «Марий Эл» ден «Сурт-пече» газет-влаклан 2024 ийын икымше пелийжылан возалтше йолташна-влакын «Марий Эл» газет редакцийыш колтымо 217 лудаш…
МЕР ИЛЫШ СЫЛНЫМУТ УВЕР ЙОГЫН

Мо ышталтеш Писатель ушемна дене?

Реплике Мо ышталтеш Писатель ушемна дене? Кӧргӧ гыч ончалтыш Тиде возымемын рубрикыжлан мый «реплике» шомакым ойырен нальым. Руш йылмыш лудаш…
КУЧЕМЫШТЕ УВЕР ЙОГЫН

Россий президентлан – чодыра пожар нерген

Видеоконференц йӧн дене эртаралтше совещанийыште Марий Эл вуйлатышын сомылжым жаплан шуктышо Юрий Зайцев Россий президент Владимир Путинлан республикысе чодыра лудаш…

Добавить комментарий