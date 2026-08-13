«Врач-шамыч шкеак толыныт!»

«Тазалык пунктыш» уремыш лекмыда але фестивальыш мийымыда годым пурен лекташ ида ӧр, маныт «Единая Россия» партийын Марий Элысе пӧлкажын йыжыҥъеҥже-влак.
***
Тиде арнян Йошкар-Оласе иктаж уремыште тазалыкым тергаш лиеш мо?
Лиеш! Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын тӱҥалтышыж почеш илышыш пуртымо «Таза Республик» проектын кышкарыштыже куснылшо «Тазалык пункт» кок кече почела пашам ышта.
Эрла, 14 августышто, рӱдоласе калыклан Пушкин лӱмеш скверыште экспресс-шымлымашым эрташ йӧн уло. Тыште медик-влак вӱрыштӧ глюкозо ден холестеринын кугытыштым тергат, вӱргорно давленийым висат, капкыл кӱкшыт ден нелытым шотыш налын, индексым шотлен луктыт, тыгак врач-терапевт консультацийым эртара. «Тазалык пункт» 10 гыч 14 шагат марте пашам ышта.
Шуматкечын, 15 августышто, куснылшо «Тазалык пункт» Медведево ипподромышто «Йошка Еш» гастрономический фестивальын площадкыштыже верлана. Тыште Йошкар-Оласе 2-шо №-ан поликлиникын Тазалык рӱдержын пашаеҥже-влак организмын куатшым вӱрын анализше, антропометрий, пульсоксиметрий, биоэмпидансетрий негызеш рашемдат, шинча да вӱргорно давленийымат висат.
***
10 августышто Оршанке районысо йоча-влаклан «Тазалык кече» эртен.
Верысе поликлиникыш Йоча республиканский клинический больнице гыч аллерголог, невролог да ЛОР-врач миеныт.
Мероприятийыш Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше Мария Дорогова ден Оршанке районысо депутат-влак погынымашын депутатше Надежда Егошина ушненыт.
«Ончыч, неврологлан але гастроэнтерологлан ончыкташ манын, ача-ава-шамыч йочаштым Йошкар-Олашке наҥгаеныт, тидлан шагал огыл жапым йомдареныт. Аза але изирак ийготан йоча дене гын орланашат пернен. А таче врач-шамыч мемнан деке шкеак толыныт! Республикым вуйлатышылан кугу тау, вет «Таза Республик» проект тора илемламат пеш сайын авалтен», – палемден районысо депутат.
***
«Таза Республик» проектын кышкарыштыже Килемар округышто да Звенигово районышто «Тазалык кече-влак» эртеныт.
11 августышто Визымйӓр врачебный амбулаторийыште Республикысе клинический больницын специалистше-влак: эндокринолог ден нефролог – пациент-шамычым ныл шагат приниматленыт.
Теҥгече, 13 августышто, «Тазалык кече» Звенигово районышто иканаште кок вере эртен.
Красногорский районный больницыште кугыеҥ-шамычлан эмлалтме да консультаций шотан полышым Йошкар-Ола гыч мийыше кардиолог ден ревматолог пуэныт.
Звенигово районысо рӱдӧ больницыште изи пациент-влакын тазалыкыштым Йоча республиканский клинический больницын аллергологшо, неврологшо да ЛОР-врачше тергеныт.
Маргарита ИВАНОВА.