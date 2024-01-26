Врач ден фельдшерым вучат

Тений Юрино посёлкышто у поликлиникым (снимкыште) почаш палемдыме.
Зданийым 1915 ийыште почмо стационар деч 20 метр коклаште чоҥат. Тудо вич тӱжем утла еҥым обслуживатлаш тӱҥалеш.
У поликлиникыш участковый врач ден фельдшер моткочак кӱлыт. Врач-терапевтлан пашадарым 55 тӱжем теҥге деч шагал огыл сӧрат, эше поликлиникыште пашам ыштымылан 14,5 тӱжем теҥге специальный выплатым тӱлат, Юрино посёлкышто пачерым пуат.
Пашашке «Ялысе врач» программын кышкарыштыжат пураш лиеш, тыгодым специалистлан 1,5 миллион теҥге кугыт компенсаций ик гана ойыралтеш.
Фельдшерын пашадарже 31 тӱжем теҥге деч шагал ок лий, тыгак поликлиникыште пашам ыштымылан эше 6,5 тӱжем теҥгем ешарен тӱлат. 750 тӱжем теҥге кугыт компенсаций ден служебный илыме верым (Юрино посёлкышто пачерым) сӧрат.
Темлыме паша дене кылдалтше чыла йодышым 8(83632) 7-15-80 (Козьмодемьянск район-влак кокласе больнице) да 8(8362) 22-21-14 (республикын Тазалык аралтыш министерствыже) номеран телефонла дене рашемдыман.
М.ИВАНОВА
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо