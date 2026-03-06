Пайрем дене
Вольык озанлык – тӱҥ пукшышына
Пытартыш ийлаште корма базынат кумдаҥын, вольыкнат ешаралтын, лӱштышнат кугемын. Ӱмаште шӧр лӱштыш ик вуйлан шотлымаште 9500 литрыш шуын. Тидлан кормам ситышын да сай качестваным ямдылыме, вольык урлыкым саемдыме полшеныт.
Урлыкым саемдышашлан ончыч тунам ӧрдыж гыч кондымо гын, кызыт, сай нӧшмым налын, шке йӧн дене уэмден толына. Ӱшкыжаш презымат южо озанлыкысе семын ужалаш огына вашке, а ӧрдыктарена. Вольык озанлыкым тыге кок тӱрлӧ корно дене виктарен колтышыжо кызыт шагал кодын. Тидын денат ялозанлык артельна молын деч ойыртемалтеш.
Вольык ончышо-влакнат шкенан кундем гычак улыт, нуным моло верысе семын ӧрдыж гыч огына шупшыкто. Мемнан калык вольыкым мӧҥгыштыжӧ ашнен тунемше.
Фермыштына пӧръеҥ-влакат шагалын огыл тыршат, но вольыкым тӱҥ шотышто ӱдырамаш-влак ончат. Нуным ме Ӱдырамаш-влакын тӱнямбал кечышт дене саламлена. Паша кумылышт ынже лушко, лектышышт ушнен толжо. Ешыштышт чыла сай, тазалыкышт пеҥгыде, илышышт улан да пиалан лийышт!
Юрий ИГНАТЬЕВ,
«Передовик» СХА-н председательже,
Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше.
Морко район, Унчо.
Снимкыште: вольык ончышо-влак Елена Митрофанова, Светлана Афанасьева, Татьяна Максимова.
Юрий Исаков ямдылен.
Тудын фотожо.