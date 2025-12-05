УВЕР ЙОГЫН

Волгыдо кумылым шочыкта

Лидия Шабдарова Комментарий Материалым 7 гана онченыт

🎶 #МУЗЫКАВМЕСТЕ «Песни Великой Страны. С Любовью из Приволжья» проект калык ончыко у клипым аклаш луктын.

Ты гана Владимир Высоцкийын «Так случилось Мужчины ушли» мурыжлан возымо клипын премьерже эрта. Ты композиций 1941 ийыште Моско воктене совет войска-влакын контрнаступлений тӱҥалмыштлан 84 ий теммылан пӧлеклалтеш.

Проектыш мемнан землякна-влакат ушненыт. Нунын коклаште Э.Сапаев лӱмеш Марий кугыжаныш академический опер да балет театрын концертмейстерже, органист Антонина Воронина:

💬- Тимур Ведерников да #МУЗЫКАВМЕСТЕ проектын командыж дене пашам ышташ мылам моткоч оҥай ыле. Тыгай проектыш ушнымо икымше опыт лийын. Паша моткоч оҥай, усталык да импровизаций сынан улмаш. Тимур поро кумылан атмосферым ышта. Проектын клипше-влак моткоч мотор, волгыдо шӱлышан улыт, кок мурым возымашке ушнымемлан моткоч куаненам, — каласен Антонина Олеговна.

___
🌐Видеороликым #МУЗЫКАВМЕСТЕ проектын лаштыклаштыже, тыгак Вконтакте воткылыште проектын официальный тӱшкаштыже ончаш лиеш.

