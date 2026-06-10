Визымыште – «Муро памаш»

25 июльышто Кужэҥер район Визым ялысе «Марий Швейцарий» каныме базыште район кӱкшытан III «Муро памаш» калык усталык фестиваль-конкурс эрташ тӱҥалеш.
Тений тудо Российысе калык-влакын икоян улмо идалыклан пӧлеклалтеш, сандене организатор-влакын ончылгоч увертарымышт почеш, кеч-могай нацинальностян да ийготан еҥлан шке усталыкым ончыкташ йӧн лиеш. Тӱҥжӧ – участник-влак шке калык тӱвырашт да йӱлашт дене палдарышаш улыт.
Фестивальыш мийыше-влакым мо вуча: калык кидпаша ярмиҥга, тӱрлӧ мастер-класс. Турист унагудышто марий калык кочкышым ышташ туныктат, чайымат йӱктен колтат.
«Лач пырляште весела» фольклор площадкыште кумылан-влакым тӱрлӧ калык модыш дене модыктат, конкурслаш ушат.
«Ме тӱрлӧ улына, но пырля илена» интерактив фотозоно пашам ышташ тӱҥалеш.
Гала-концертыште конкурсышто ойыртемалтше да сеҥышыш лекше усталык коллектив-влак куандараш тӱҥалыт.
Фестивальым кава йымалсе этнодискотеке мучашла.
Мероприятийыш мурышо, куштышо да семӱзгар дене шоктышо посна солист, фольклор ден еш ансамбльым ӱжыт. Каласен кодыман, фестиваль район кӱкшытан гынат, тушко элнан тӱрлӧ регионжо гыч толыт. Тысе мотор вер-шӧрыштӧ каналтыме, пайрем кумыл кужу жаплан шарнымашеш кодыт.