Вич ий почела

Параньга районысо тӱвыра да каныме рӱдерыште визымше гана «Насретдинов лудмаш» эртен.
Тӱҥ шонымашыже – «Икоян улмаш тӱрлӧ шӧрыныштӧ: религий поянлыкыште, Шочмо элын историйыштыже да ваш мутланен моштымаште». Каҥашыме тӱҥ теме Россий президент Владимир Путинын 2026 ийым Российысе калык-влакын икоян улмо идалыкым увертарымыж дене кылдалтын.
Кажне ийын эртаралтше конференцийым таклан огыл Насретдиновмыт тукым гыч лекше имам-влаклан пӧлекленыт. Нуно республикыште илыше мусульман татар-влакын духовно-нравственный кушмашкышт изи огыл надырым пыштеныт. Тачат ты тукым гыч лекше-влак тиде суапле пашам шуят, кундемыштына тӱрлӧ калык, конфессий-влак коклаште умылымаш, тыныс илыш лийже манын тыршат. Параньга посёлкышто руш, марий, татар-влак ваш келшен илат, икте-весын религийыштым пагалат.
Конференцийыште сай докладым историй науко кандидат, МарНИИЯЛИ-н вӱдышӧ шанче пашаеҥже Сергей Свечников ыштен. Тудо XV–XVII курымлаште марий-влакын илышыштышт исламын могай кышам кодымыж дене палдарен. Докладым ыштыше-шамыч коклаште тӱрлӧ конфессийын, республикысе кучем ден муниципал органын еҥышт, икмыняр краевед лийыныт.
Калык-влак кокласе кылым пеҥгыдемдымашке шке надырыштым пыштыше-влаклан Российысе мусульман-влакын духовный управленийжын тӱҥ муфтийже шейх Равиль Гайнутдинын Тауштымашан серышыжым кучыктеныт. Конференцийын участникше-влак Параньга посёлкысо Йошкар мечетьым ончал савырненыт.
Снимкыште: конференциий годым Сергей Свечников докладым ышта.
МарНИИЯЛИ-н воткыл лаштыкше гыч налме фото.