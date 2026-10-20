Ветеран – Шочмо эллан служитлыме пример

Йошкар-Олаште Марий республикысе ветеран организацийын Х Отчёт-сайлымаш конференцийже эртен.
20 октябрьыште Марий Элын Калык келшымаш пӧртыштыжӧ Сарын, пашан, Вооружённый Вийын да правам аралыше органын ветеранже (пенсионерже)-влакын всероссийский мер организацийыштын Марий республикысе организацийжын Х Отчёт-сайлымаш конференцийже эртен.
Погынымашке толшо-шамычлан саламлыме мутым регионым вуйлатыше Юрий Зайцевын лӱмжӧ дене Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже – тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов лудын пуэн.
«Тендан организацийда Марий Элысе мер ушем-влак коклаште эн пагалымылан, икоянлан да пашачылан шотлалтеш. Ветеран-шамыч сеҥаш лийдыме кӧргӧ куатан, шочмо элым йӧратыше да тудын пӱрымашыжлан мутым кучышо улыт. Тендан опытда, мунлылыкда да чолга граждан позицийда историйын чынжым арален кодымаште, самырык-шамычым куштымаште да тукым-влак кокласе кылым пеҥгыдемдымаште тӱҥ верым налыт. Тендан лӱмын эртарыме сарзе операцийын участникше-влак ден нунын ешыштлан полшымыдам посна палемдымем шуэш. Те, самырык-влакым сарзе да илыш опытда дене палдарен, Шочмо эллан уло шӱм-чон дене служитлыме примерым ончыктеда», – ойлалтын регионым вуйлатышын саламлыме мутыштыжо.
Конференцийыште республикысе ветеран организацийын председательже Николай Сорокин ушемын вич ияш пашаж нерген отчётым ыштен. Ветеран (пенсионер)-шамыч организацийын советше ден бюрожым сайленыт, организацийым вуйлаташ адакат Николай Сорокинлан ӱшаненыт, алмаштыжылан Генрих Васильевым шогалтеныт.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын председательже Михаил Васютин организацийын Кугу Ачамланде сарын участникше, тылын труженикше, пашан ветеранже, сарын йочаже, СВО-н сарзыже-шамычлан ден нунын ешыштлан полшымыжым кӱкшын аклен да самырык тукымым шочмо элым йӧратыме шӱлышеш куштымыжлан, «Юнармий», ДОСААФ, «Авангард», военкомат дене пеҥгыде кылым кучымыжлан тауштен.
Марий парламентын спикерже ветеран организацийын шушаш жаплан палемдыме задачыже-влак: Йошкар-Олаште МиГ-23 самолетын макетше ден воин-ракетчик-шамычлан стелым шогалтыме, министерстве ден агропромышленный комплекслаште ветеран организаций-влакым почмо, тыгак кугурак тукымлан палемдалтше икмыняр стратегий ден программым илышыш пуртымо – дене келшен.
Михаил Васютин ветеран толкыным вияҥдымашке, самырык тукымым шочмо элым йӧратыме шӱлышеш куштымашке надырым пыштымылан да чолга граждан позицийым кучымылан Марий республикысе ветеран организацийын председательжым алмаштыше Генрих Васильевлан Кугыжаныш Погынын Таусерышыжым кучыктен.
Тиде кечын ветеран толкынын моло чолга еҥжат тӱрлӧ награде дене палемдалтыныт.
Марий Элым вуйлатышын да Кугыжаныш Погынын пресс-службыштын уверышт негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.