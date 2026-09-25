Василий Пектеевым шарныме лӱмеш

25-29 сентябрьыште республикнан рӱдолаштыже «Майатул» фестиваль-конференций лиеш.
Фестиваль М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театрын художественный вуйлатышыже, режиссёр, финн-угор театр-влакын «Майатул» фестивальыштлан тӱҥалтышым пыштыше Василий Пектеевым шарнымылан пӧлеклалтеш. Мероприятийым Василий Александровичын шындыме «Югорно» спектакльже дене почыт.
27 октябрьыште икымше гана «Кава пундашышке йолгорно» фильмым калык ончыко луктыт. Тудым ямдылымаште журналист Алёна Иванова, оператор Сергей Камышкин, театрын художественный вуйлатышыже Роман Алексеев да видеоинженер Михаил Григорьев тыршеныт.
Фильмым эртыше курымын 90-ше ийлаштыже сниматлыме. Кумло ий наре ончыч войзымо фильм Василий Александровичын усталык корныжым ончыкта, тудым кинорежиссёр да киноактёр семын почын пуа. Сценарийым драматург Зинаида Долгова возен. Тӱҥ рольым Василий Пектеев шкежак модеш.
28-29 октябрьыште Василий Пектеевын усталык поянлыкшылан пӧлеклалтше научный конференций лиеш. Доклад дене Россий СТД-н, Национальный театр-влакын ассоциацийыштын еҥышт да финн-угор театр-влакын вуйлатышышт-шамыч выступатлат, туштак «Майатулын» ончыкылыкшо нерген мутланаш тӱҥалыт.
Уна семын Абхазий гыч Самсон Чанба лӱмеш драмтеатр ден Беларусь гыч Якуб Колас лӱмеш национальный академический драме театр толыт. Икымшыже «Король Лир», а весыже «Свадьба Фигаро» постановкылам темлат.
Фестиваль Василий Пектеевын шындыме «Окса тул» спектакльже дене мучашлалтеш.
Алевтина БАЙКОВА