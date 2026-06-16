Икымше гана – Марий Элыште

15-19 июньышто Йошкар-Олаште I Марий тӱнямбал этнический кинофестиваль эрта.
Тушко Российысе да тӱнямбал киноиндустрийын вӱдышӧ представительже-влак толыт. Конкурс программе кышкарыште Евразийысе «Бриллиантовая бабочка» икымше почмо кинопремийлан темлыме фильм-влак ончыкталтыт.
Фестиваль Россий, Армений, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан, Азербайджан, Сербий, Иран, КНР, Индий, Малайзий, Бангладеш, Италий, Швейцарий, Канада, Японий гыч 30 утла фильмым уша.
Модман кино конкурсыш 6, кӱчык метражан кино конкурсыш 14 паша пуреныт. Посна ончыкктымо фильм радамыштат икмыняр фильм уло.
Марий кинофестивальыш ушымо паша-влак тӱвыра шарнымаш, национальный ойыртем, айдемым пагалымашын тукым гыч тукымыш куснымо темым тарватат. Тушто кӱчык метражан киноконкурс, йоча-влаклан показ, мастер-класс, лекций, профессионал вашлиймаш-влак эртат.
19 июньышто «Башня» тӱвыра-ончер рӱдерыште кинофестивальын участникше да Марий Элысе кинематографист-влаклан «йыргешке ӱстел» йыр мутланымаш эрта. Мероприятийыште «Кинопрайм» фондын исполнительный директоржын советникше, «Маяк» кинофестивальын директоржо, продюссер Галина Сыцко лиеш.
Фильм-влакым «Башня» тӱвыра-ончер рӱдерыште да «Октябрь» кинотеатрыште оксам тӱлыде ончыкташ тӱҥалыт. Тиде фестиваль Марий Эллан – кугу событий. Тудо регионым тӱнямбал кӱкшытан тӱвыра диалоглан почеш да республикын тыгай творческий форумым эртараш площадкыже улмо статусшым пеҥгыдемда.
Снимкыште: кинофестивальын эмблемыже.