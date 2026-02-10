УВЕР ЙОГЫН

Вашке – Ӱярня арня

Светлана Носова Комментарий Материалым 64 гана онченыт

22 февральыште Йошкар-Оласе Марий паркыште Ӱярня пайрем лиеш.

Тудым Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын полшымыж дене республикысе Марий тӱвыра рӱдер эртара.

Программын ик эн оҥай ужашыже «Ӱярня кочкыш» конкурс лийшаш. Участник-влак пырля кондымо пайрем чес дене палдараш да сийлаш тӱҥалыт.

А 18 февральыште Медведево район Пӱкшерме ялысе фольклор пӧртыштӧ  республик кӱкшытан Йоча ӱярня эрташ тӱҥалеш. Школла гыч толшо икшыве-влакын командышт кум конкурсышто шке усталыкыштым да ыштыш-кучышыштым ончыктат: «Ӱярня кува», «Ӱярня мелна» да «Ӱярня такмак-влак».

Светлана Носован фотожо

УВЕР ЙОГЫН

Шаурмам кочкаш лӱдыкшӧ

Роспотребнадзорын Марий Элысе виктемже шаурмам ыштен ужалыше организаций-влакым 2018 ий тӱҥалтыш гыч 4 гана терген да ятыр ситыдымашым рашемден.

УВЕР ЙОГЫН

Улыжат кумытын кодыныт

1995 ий 13 мартыште лукмо федеральный закон дене келшышын, Совет войскан немыч-фашист войскам Сталинград кредалмаште кырен шалатыме кече талук

ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Самырык тукым чын корно дене ошкылшаш

  Марий Элыште самырык-влаклан воспитанийым пуаш ик кумдыкым ыштыме шотышто каҥашымаш лийын. Тидын шотышто республикым вуйлатыше Юрий Зайцев Йоча

