Вашке – Ӱярня арня

22 февральыште Йошкар-Оласе Марий паркыште Ӱярня пайрем лиеш.
Тудым Марий Элын Тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министерствыжын полшымыж дене республикысе Марий тӱвыра рӱдер эртара.
Программын ик эн оҥай ужашыже «Ӱярня кочкыш» конкурс лийшаш. Участник-влак пырля кондымо пайрем чес дене палдараш да сийлаш тӱҥалыт.
А 18 февральыште Медведево район Пӱкшерме ялысе фольклор пӧртыштӧ республик кӱкшытан Йоча ӱярня эрташ тӱҥалеш. Школла гыч толшо икшыве-влакын командышт кум конкурсышто шке усталыкыштым да ыштыш-кучышыштым ончыктат: «Ӱярня кува», «Ӱярня мелна» да «Ӱярня такмак-влак».
Светлана Носован фотожо