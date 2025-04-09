УВЕР ЙОГЫН

Шарнен, нунын дене кугешнен

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 19 гана онченыт

 

Марий Элыште «Отец Героя» фотопроект умбакыже шуйна.

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын полшымыж дене «Защитники Отечества» фондын регионысо филиалжын темлымыж почеш илышыш пуртымо «Эстафета Победителей» кумда проектын этапшын черетан фотосессийже кодшо шуматкечын, 5 апрельыште, эртен.

Тудо уэш «Герои Отечества» музейно-патриотический рӱдерыштак лийын. Ты гана тушко специальный военный операцийыште вуйыштым пыштыше-влакын 17 ачашт ушненыт. Фотографийлаште нуно кидыштышт эргыштын картычкыштым кученыт, вачышкышт кительыштым пыштеныт.

Любовь Камалетдинова

А.Комелинын фотожо

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Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Лӱмгече

Порысым пӧртылташ жап эре лийшаш» — тыгай шонымаш дене ила мер да кугыжаныш деятель, философ Николай Никандрович Гаврилов. Тудлан лудаш…

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УВЕР ЙОГЫН

Тӱвыра увер: «Шергылт, марий муро»

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УВЕР ЙОГЫН

Шыже сыныште 

Йошкар-Ола да Марий епархий «Марий Элын храмже-влак шыже пейзажыште» фотоконкурсым увертарен. Тушко сай качестван фоторсӱретым колтыман. А йымалныже храмын лудаш…

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