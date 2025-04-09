Шарнен, нунын дене кугешнен

Марий Элыште «Отец Героя» фотопроект умбакыже шуйна.
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын полшымыж дене «Защитники Отечества» фондын регионысо филиалжын темлымыж почеш илышыш пуртымо «Эстафета Победителей» кумда проектын этапшын черетан фотосессийже кодшо шуматкечын, 5 апрельыште, эртен.
Тудо уэш «Герои Отечества» музейно-патриотический рӱдерыштак лийын. Ты гана тушко специальный военный операцийыште вуйыштым пыштыше-влакын 17 ачашт ушненыт. Фотографийлаште нуно кидыштышт эргыштын картычкыштым кученыт, вачышкышт кительыштым пыштеныт.
Любовь Камалетдинова
А.Комелинын фотожо