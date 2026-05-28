Вӱд воктене йоча шкетын лийшаш огыл!

Шукерте огыл Оршанке район Отар ялысе пӱяште 11 да 5 ияш ака шӱжарын капыштым муыныт.
Вич шагат кастене ӱдыр-влак, авашт деч йодын, уремыш каеныт. Мӧҥгеш пӧртылын огытыл, нуно вӱд йымаке пуреҥгаеныт. Капыштым верысе-шамыч нӧлталыныт.
Туткар лийме верыш республикысе Следственный комитетын, верысе прокуратурын пашаеҥышт кудал миеныт. РФ Следственный комитетын Марий Элысе виктемже, Уголовный кодексын «Тӱткыдымылыклан кӧра кок еҥлан колаш амалым ыштымаш» 109-ше статьяж дене келшышын, уголовный делам тарватен. Туткарын амалжым рашемдыме паша умбакыже кая.
Тидым палыманак: вӱд воктене йочан лӱдыкшыдымылыкшылан лачшымак ача ден ава мутым кучат. Правилым пудыртымылан административный але уголовный ответственность лийын кертеш.
Шокшо игече шогымылан кӧра, шонымо семын чыла вере йӱштылаш пурыман огыл.
Тидын нерген Россий МЧС-ын Марий Элысе виктемжын ЦГИМС-шын контроль-надзор паша пӧлкажын пашаеҥже Татьяна Пайметова умылтарен.
– Вӱдыштӧ шкем кузе кучымо шотышто лӱдыкшыдымылык правилым палыман. Лач ача-ава-шамыч шке шочшыштлан тидын нерген умылтарен шогышаш улыт. Икшыве вӱд воктене кугыеҥ деч посна кодшаш огыл. Йоча ийын ок мошто гын, тудо 1-2 метр келгытан, лачшымак йӱштылаш келыштарыме верыште гына вӱдыш пурыман. Школыш коштшо изирак ийготан икшыве-влак вӱдыштӧ 10 минут, подростко-влак 20-25 минут наре лийын кертыт, тидын годым вӱдын температуржо 20 градус деч йӱштӧ лийшаш огыл. Йоча начарын иеш гын, вӱдыштӧ сайын кучалтше манын, тудлан пуэн овартыме шокшым, жилетым чиктыман.
Кызыт республикыште пляж-влакым йӱштылмӧ пагытлан ямдылыме паша кая. Кажне пляжыште утарыше-влак дежуритлаш тӱҥалыт. Йошкар-Олаште йӱштылмӧ пагыт 1 июньышто тӱҥалеш. Туге гынат кодшо арняште гына республикыште ныл еҥ вӱд йымаке каен. Утарыше-влакын палемдымышт почеш, туткар-влакын тӱҥ амалышт:
– вӱдыш йӱштылаш келыштарыдыме верыште пурымаш;
– йӱшӧ улмо;
– йоча-влакын вӱд воктене кугыеҥ деч посна лиймышт.
МЧС специалист-влак вӱд ӱмбалысе буйко деч ӧрдыжкӧ ийын каяш огыл, пуэн овартыме матрас дене пайдаланыме годым тӱткӧ лияш темлат.
Молан йӱштылмӧ пагытым увертарыме деч ончыч вӱдыш пураш ок лий?
Медик-влакын палемдымышт почеш, майыште вӱд эше ырен ок шу, сандене йӱштылаш пурышо айдемын шӧнжӧ шупшылалт да шӱмжӧ шогал кертеш.
Эшежым пляжым официально почмо марте тудо кумдыкым, вӱдым специалист-влак тергышаш да пундашыжым тӱрлӧ тор деч эрыктышаш улыт. А туштыжо яндат, арматурат, пундышат, йошкынан келге лакат лийын кертыт. Сандене йӱштылаш официальный пляжлаште гына пурыман, кушто утарыше-влак дежуритлат. Илыш ончыкта, южгунамже эсогыл сайын ийын моштышо-шамычат критический ситуацийыште (вӱдын йӱштыжлан кӧра шӧн шупшын шында але ӧртка) полышым йодын кертдыме лийыт.
Йӱштылаш пураш кумыл лектын гын, эше икмыняр правилым шотыш налман:
– вӱдыш палыдыме вер гыч (причал, тура сер, пуш) тӧрштылман огыл, вет тушто тӱрлӧ тор, пундыш лийын кертыт;
– вӱдыштӧ ийын кайыше судно, пуш, катамаран, гидроцикл гай технике деке лишке ийын мияш огеш кӱл;
– шторм, вӱд толкын чот ловыкталтме, пычкемыш годым вӱдыш йӧршеш пурыман огыл;
– пеле шужышо улмо годым тыгак вӱдыш пураш ок темлалт;
– физический нагрузко деч вара иканаште вӱдыш пураш ок лий, ончыч каналтыман.
– писе толкыныш логалме годым тудын ваштареш огыл, почешыже ийман.
– вӱдпӧрдемыш логалында – ида ӧрткӧ. Южым налын, вӱд йымаке каен, йогын велке тӧршталтен ийман.
– икте-весым кучаш тӧчен, вӱд йымаке «шылын», кучедалын модаш огеш кӱл, тидлан кӧра умшаш вӱд пурен, пич каяш лиеш.
Икшывым икымше полышым пуаш изинек туныктыман. А туткар лийме годым эн ончыч 103 номер дене «вашкеполышым» да 112 номер дене утарыше-влакым ӱжыктыман.
Михаил Скобелевын фотожо.