Вӱд ташлыме деч вара дезинфицироватлат

Йошкар-Олаште вӱд ташлыме деч вара подъезд, подвал-влакым, кудывечылам дезинфицироватлат.
Теҥгече тиде пашам Ширяйково микрорайонышто эртареныт. Санобработкым Луговой ден воктенысе уремлаште ыштеныт.
Тӱҥ задаче — кугу вӱд кайымеке, лийын кертше инфекций шарлымым чарымаш, – Йошкар-Ола мэрын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов «ВКонтакте» соцкылысе лаштыкыштыже палемден.
Специалист-влак шуко пачеран пӧрт-влакын подъездыштым, подвалым да пӧрт воктенысе участке-влакым дезинфицироватлыше раствор дене обрабатыватлат. Кучылтмо средстве айдемыланат, вольыкланат лӱдыкшыдымӧ.
Кугу тӱткышым пӧртйымал-влакым обрабатыватлымылан ойырат. Тыгодымак вӱд ташлыме кундемлам тор деч эрыкат да шӱкшакым кораҥдат. Арулык эстафете таче Нолька посёлкышто шуйна, тушто субботник лиеш.