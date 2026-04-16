Вӱд ташлыме деч вара дезинфицироватлат

Йошкар-Олаште вӱд ташлыме деч вара подъезд, подвал-влакым, кудывечылам дезинфицироватлат.

 

Теҥгече тиде пашам Ширяйково микрорайонышто эртареныт. Санобработкым Луговой ден воктенысе уремлаште ыштеныт.

 

Тӱҥ задаче — кугу вӱд кайымеке, лийын кертше инфекций шарлымым чарымаш, – Йошкар-Ола мэрын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов «ВКонтакте» соцкылысе лаштыкыштыже палемден.
Специалист-влак шуко пачеран пӧрт-влакын подъездыштым, подвалым да пӧрт воктенысе участке-влакым дезинфицироватлыше раствор дене обрабатыватлат. Кучылтмо средстве айдемыланат, вольыкланат лӱдыкшыдымӧ.

 

Кугу тӱткышым пӧртйымал-влакым обрабатыватлымылан ойырат. Тыгодымак вӱд ташлыме кундемлам тор деч эрыкат да шӱкшакым кораҥдат. Арулык эстафете таче Нолька посёлкышто шуйна, тушто субботник лиеш.

