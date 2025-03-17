Усталык – тукым гыч тукымыш

3 мартыште, Йошкар-Оласе калык прикладной искусство тоштерыште этнограф да фольклорист Тимофей Евсеевын уныкаже Евгений Розов да тудын ешыж дене творческий вашлиймаш эртен.
Мероприятий Т.Евсеев лӱмеш тоштерым почмылан 105 ий теммылан пӧлеклалтын. Вашлиймаште Евгений Анатольевич лӱмлӧ кочаж нерген порын шарналтен каласкален.
Тимофей Евсеевын икымше пелашыже Евдокия Ларионовна Изибаева Арбан волостьысо (кызыт Медведево район) Поланур ялыште шочын. Нунын кок ӱдырышт, Зинаида ден Елизавета, лийыныт. Кокымшо гана этнограф шочмо Азъял ялже гыч Марфа Степановна Степановам марлан налын. Нунын куд икшывышт шочын: Мария (кумдан палыме писатель), Нина (Евгений Розовын аваже), Василий, Татьяна, Леонид да Матрена.
Марий Элын сулло артистше Евгений Анатольевич Розов кочаж семынак усталык корным ойырен налын. Тудо Эрик Сапаев лӱмеш Республикысе опер да балет театрыште пашам ышта, лирический тенор. Тоштерыште эртыше усталык вашлиймашке тудын пелашыже, сӱретче Анастасия Отмахова, Майя ӱдыржӧ да родыжо-влак толыныт. Нуно ончаш погынышо-влаклан шкешотан куштымашым ончыктеныт, возымо мурыштым муреныт.
Анастасия – эрыкан сӱретче. Тудо сӱретше-влакын кузе шочмыштым, сӱретлыме годым могай кумылан улмыж нерген каласкален. Мастерскойыштыжо 150 сӱрет погынен. Т.Евсеев лӱмеш тоштерыште чумырымо радына-влак коклаште икшывыжын, марийжын, лишыл йолташ ӱдыржӧ Галина Дмитриеван портретыштым ужаш лиеш. Пейзаж сынан радынат ятыр.
– Мый тыгак семым, мурым возем. Пелашем мыйым шуко шотышто умыла, тудо чонланем лишыл. Ме икте-весыланна эҥертена, полшена, – каласен Анастасия Отмахова.
Вашлиймаш моткоч поро шӱлышеш эртен. Тушко мийыше-влак мужыр пелашлан ятыр йодышым пуэденыт, пырля муреныт, тыгак Тимофей Евсеев да тудын ешыж нерген шуко оҥайым пален налыныт.
Михаил СКОБЕЛЕВ, Лидия ШАБДАРОВА.
Михаил Скобелевын фотожо
Тимофей Евсеев нерген ешартыш материалым «Рувики» интернет энциклопедийыште ссылке почеш ончен кертыда: https://mhr.ruwiki.ru/wiki/Евсеев,_Тимофей_Евсеевич