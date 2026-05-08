УВЕР ЙОГЫН

Усталык куатым вияҥда

Юрий Исаков

Закон дене палдарена

Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев 30 апрельыште негызлан налме «Марий Эл Республикыште креатив (усталык) индустрийым вияҥдыме нерген» регионал законеш кидпалым пыштен.

Документ усталык секторлан радамлын полшен шогымо у йыжыҥым почеш. Креатив экономике – элыштына кушкаш полшышо ик эн виян йӧн. Марий Элна ты федерал трендыш ӱшанлын шыҥа, тыгодым ойыртемалтше этнотӱвыра поянлык ден у технологийын ушнымыштлан эҥерта.

Закон кучем органын полномочийжым ойырен палемда да усталык бизнесым аклыме радамым рашемда. Палаш кӱлшӧ тӱҥ умылымаш тыгайрак:

– «Креатив индустрийын субъектше» ыҥлымашым пеҥгыдемдыме. Тыгайже юридический лица але индивидуальный предприниматель веле огыл, тыгак шке пашам шуктышо гражданин лийын кертеш. Но тудын ыштымыже креатив индустрийын радамлен пеҥгыдемдыме 16 тӱрлӧ видшылан келшен толшаш.

– Республикыште креатив индустрий субъект-влакын умылаш лийше реестрышт ышталтеш. Тушко логалмаш кугыжаныш полышлан эҥерташ корным почеш.

– Республикын правительствыжлан эн кӱлешан креатив индустрий радамым рашемден ончыкташ полномочий пуалтеш. Лачак нунын еҥышт эн ончыч пуышаш полышлан ӱшанен кертыт.

– Закон полышым пуымо регионал инфраструктурым радамлыме да креатив кластерым ыштыме пашалан тӱҥалтышым пышта.

«Тыгай законым лукмаш – республикысе чумыр креатив сообществылан виян шижтарымаш гай: кугыжаныш тендам тыглай тӱвыра пашаеҥ семын огыл, а кундемнан ончыкылыкшым ыштен толшо уста еҥ семын онча. Марий Элыште тидын шотышто чатка правил лиеш, тӱҥ негыз пеҥгыдемдалтеш, реестр ышталтеш да полыш мере радамлалтеш. Ме тыгай кылкучемым пашаш кычкена, тудо мемнан дене илыше-влакын усталык куатыштым моло дене таҥасен кертше паша лектышыш да у креатив кумдыкыш савыра», – палемден регионысо креатив индустрийым вияҥдыме рӱдерын вуйлатышыже Лея Леманн.

Юрий ИСАКОВ ямдылен.

Креатив индустрийым вияҥдыме рӱдер деч налме фотосӱрет.  

