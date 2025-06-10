Уста механизаторлан – чап!

Эртыше кечылаште Советский районысо «Рассвет» ООО-н кумдыкыштыжо «Эн уста механизатор» номинаций дене «Профессийыште эн уста» Россий кӱкшытан конкурсын регионысо йыжыҥже лийын.

Марий Элын Ялозанлык да кочкыш сату министерствыжын эртарыме профессионал мастарлык таҥасымашыштыже Советский районысо «КАМ» ООО, Ленин лӱмеш СПК колхоз, «Родина» СПК колхоз ООО, «Онар» СП ООО, «У илыш» СПК колхоз, Вечын селасе Аграрно-строительный техникум, тыгак «Куженерское» ООО, Медведево районысо «Семёновский» ПЗ ЗАО да «Шойбулакский» ПЗ АО, Оршанке районысо «Родина» СПК колхоз да Параньга районысо «Победа» СПК гыч ик эн уста механизатор-влак кызытсе ялозанлык технике дене мланде пашам ыштыме моштымашым ончыктеныт.

Нунылан сеҥымашым эн ончычак республикын ялозанлык да кочкыш сату министрын алмаштышыже Павел Раевский, Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Александр Смирнов, Советский районысо администрацийым вуйлатыше Евгений Пушкин да молат тыланеныт, моткоч кӱлешан пашам шуктымыштым палемден каласеныт.

«Эн уста механизатор» лӱм дене, техникын двигательжын куатшым да техникын нелытшым шотыш налын, сеҥыше-влакым ныл номинаций почеш палемденыт.

1-ше номинаций

(МТЗ-82 трактор, двигательже – 100 имне вий марте куатан марте, нелытше –1,4 тонн):

1-ше вер – Иванов Геннадий («Куженерское» ООО);

2-шо вер – Евгений Кузьминых (Оршанке район «Родина» СПК колхоз);

3-шо вер – Алексей Иванов (Советский район Ленин лӱмеш колхоз).

2-шо номинаций

(МТЗ-1221, Т-150 трактор-влак, двигательышт –150 имне вий марте куатан, нелытышт – 2 тонн):

1-ше вер – Вениамин Аксюбин (Советский район Вечын селасе Аграрно-строительный техникум);

2-шо вер – Владимир Таныгин (Советский район «У илыш» СПК колхоз).

3-шо номинаций

(К-700, К-701 трактор-влак, двигательышт – 200 имне вий марте куатан, йот элыште ыштен лукмо, нелытышт –3 тонн):

1-ше вер – Андрей Лебедев (Медведево район «Шойюбулакский» ПЗ АО);

2-шо вер – Альберт Иванов (Медведево район «Семёновский» ПЗ ЗАО);

3-шо вер – Николай Шевняков (Медведево район «Семёновский» ПЗ ЗАО).

4-ше номинаций

(35 ияш марте ийготан участник-влак, 1,4 да 2 тонн нелытым шупшшо куатан куралме агрегат-влак):

1-ше вер – Виктор Крылов (Советский район «Родина» СПК колхоз);

2-шо вер – Павел Чиванов (Медведево район «Шойбулакский» ПЗ ЗАО);

3-шо вер – Дмитрий Кузнецов (Оршанке район «Родина» СПК колхоз).

Ты гана конкурсышто ялозанлык технике ончер дене палыме лияш, профилян организацийлаште тыршыше специалистше-влак деч консультацийым налаш йӧн лийын. Тыгак таҥасымашым ончаш толшо-влаклан тӱвыра-модмо площадке-шамычым келыштареныт.

Тений гыч регион кӱкшытыштӧ сеҥыше-влак шке мастарлыкыштым Россий кӱкшытан тыгаяк конкурсышто ончыкташ тӱҥалыт.

Снимкыште: конкурс годым; 2-шо номинацийыште сеҥыше-влак Вениамин Аксюбин ден Владимир Таныгин.

Фотом Марий Эл Ялозанлык да кочкыш сату министерствын сайтше гыч налме

й районысо «Рассвет» ООО-н кумдыкыштыжо «Эн уста механизатор» номинаций дене «Профессийыште эн уста» Россий кӱкшытан конкурсын регионысо йыжыҥже лийын.

Марий Элын Ялозанлык да кочкыш сату министерствыжын эртарыме профессионал мастарлык таҥасымашыштыже Советский районысо «КАМ» ООО, Ленин лӱмеш СПК колхоз, «Родина» СПК колхоз ООО, «Онар» СП ООО, «У илыш» СПК колхоз, Вечын селасе Аграрно-строительный техникум, тыгак «Куженерское» ООО, Медведево районысо «Семёновский» ПЗ ЗАО да «Шойбулакский» ПЗ АО, Оршанке районысо «Родина» СПК колхоз да Параньга районысо «Победа» СПК гыч ик эн уста механизатор-влак кызытсе ялозанлык технике дене мланде пашам ыштыме моштымашым ончыктеныт.

Нунылан сеҥымашым эн ончычак республикын ялозанлык да кочкыш сату министрын алмаштышыже Павел Раевский, Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Александр Смирнов, Советский районысо администрацийым вуйлатыше Евгений Пушкин да молат тыланеныт, моткоч кӱлешан пашам шуктымыштым палемден каласеныт.

«Эн уста механизатор» лӱм дене, техникын двигательжын куатшым да техникын нелытшым шотыш налын, сеҥыше-влакым ныл номинаций почеш палемденыт.

1-ше номинаций

(МТЗ-82 трактор, двигательже – 100 имне вий марте куатан марте, нелытше –1,4 тонн):

1-ше вер – Иванов Геннадий («Куженерское» ООО);

2-шо вер – Евгений Кузьминых (Оршанке район «Родина» СПК колхоз);

3-шо вер – Алексей Иванов (Советский район Ленин лӱмеш колхоз).

2-шо номинаций

(МТЗ-1221, Т-150 трактор-влак, двигательышт –150 имне вий марте куатан, нелытышт – 2 тонн):

1-ше вер – Вениамин Аксюбин (Советский район Вечын селасе Аграрно-строительный техникум);

2-шо вер – Владимир Таныгин (Советский район «У илыш» СПК колхоз).

3-шо номинаций

(К-700, К-701 трактор-влак, двигательышт – 200 имне вий марте куатан, йот элыште ыштен лукмо, нелытышт –3 тонн):

1-ше вер – Андрей Лебедев (Медведево район «Шойюбулакский» ПЗ АО);

2-шо вер – Альберт Иванов (Медведево район «Семёновский» ПЗ ЗАО);

3-шо вер – Николай Шевняков (Медведево район «Семёновский» ПЗ ЗАО).

4-ше номинаций

(35 ияш марте ийготан участник-влак, 1,4 да 2 тонн нелытым шупшшо куатан куралме агрегат-влак):

1-ше вер – Виктор Крылов (Советский район «Родина» СПК колхоз);

2-шо вер – Павел Чиванов (Медведево район «Шойбулакский» ПЗ ЗАО);

3-шо вер – Дмитрий Кузнецов (Оршанке район «Родина» СПК колхоз).

Ты гана конкурсышто ялозанлык технике ончер дене палыме лияш, профилян организацийлаште тыршыше специалистше-влак деч консультацийым налаш йӧн лийын. Тыгак таҥасымашым ончаш толшо-влаклан тӱвыра-модмо площадке-шамычым келыштареныт.

Тений гыч регион кӱкшытыштӧ сеҥыше-влак шке мастарлыкыштым Россий кӱкшытан тыгаяк конкурсышто ончыкташ тӱҥалыт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Ялозанлык да кочкыш сату министерствын сайтше гыч налме