Уста да чолгалан – чап

Эртыше кечылаште республикысе икмыняр кундемыште «Идалыкын туныктышыжо-2026», «Идалыкын воспитательже-2026», «Шӱмем йоча-влаклан пуэм-2026» да «Марий йылмым эн сайын туныктышо» профессионал мастарлык конкурс-влакын муниципальный йыжыҥышт лийын.
Морко районышто тудо 12-13 мартыште эртен. Тушто образованийым да воспитанийым пуымо пашаште тыршыше 19 еҥ моштымашым ончыктен. Кундемын ик эн виян туныктышо ден воспитательже-влак йоча-шамыч дене почмо занятийым эртареныт, туныктымаште ик эн пайдале да оҥай йӧнышт дене палдареныт.
Сеҥышыш лектыныт:
– «Идалыкын туныктышыжо-2026» – Светлана Мерзлякова (Морко посёлкысо 1-ше №-ан школ);
– «Идалыкын воспитательже-2026» – Юлия Порфирьева (Морко посёлкысо 3-шо №-ан йочасад);
– «Марий йылмым эн сайын туныктышо – 2026» – Марина Михайлова (Купсола школ);
– «Шӱмем йоча-влаклан пуэм – 2026» – Светлана Филиппова (Коркатово лицей).
Тидын деч посна туныктышо-влаклан «Эн классный классный-2026» конкурс лийын, тушто Октябрьский школын педагогшо Регина Забродина сеҥен.
Сеҥыше-влак конкурсын республик кӱкшытан йыжыҥыштыже таҥасаш тӱҥалыт.
Г.Кожевникова
Фотом Морко район образований пӧлкан соцкылысе лаштыкше гыч налме