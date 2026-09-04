Тӱҥ илем
Урем у тӱсым налеш
Республикысе тӱҥ илемлаште нацпроект почеш илышлан кӱлшӧ йырвелым 2030 ий марте 30 процентлан саемдаш задачым шындыме.
Тышке шушашлан тенияк регионысо тыгай илемлаште 16 километр урем корно шотыш кондалтеш, тушечын 9 километрыштыже тиде пашам мучашлыме.
Эн кужу кутыш Волжск олаште олмыкталтын. Тысе 107 Бригаде, Кузьмин да Ленин уремлаште 2,5 километр корным тӧрлымӧ. Транспорт дене кудалышташ палынак йӧнан лийын.
Кызыт Звенигово олаште паша виян ышталтеш. Охотин ден Садовый уремлаште, чылаже 3 километр кужытышто, корнын кӱшыл лончыжо уэмдалтеш. Тидын дене пырляк тротуар шотыш кондалтеш.
Юрино посёлкымат кугу вашталтыш вуча. Тысе Пионерский, Советский да Чичерин уремлаште 1 километр наре участке олмыкталтеш.
Чыла тидыже илем-влаклан у тӱсым пурта.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: илемысе корно олмыкталтеш.
Фотом «Марийскавтодолр» ГКУ деч налме.