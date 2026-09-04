УВЕР ЙОГЫН

Урем у тӱсым налеш

Юрий Исаков Комментарий Материалым 32 гана онченыт

Тӱҥ илем

Урем у тӱсым налеш

Республикысе тӱҥ илемлаште нацпроект почеш илышлан кӱлшӧ йырвелым 2030 ий марте 30 процентлан саемдаш задачым шындыме.

Тышке шушашлан тенияк регионысо тыгай илемлаште 16 километр урем корно шотыш кондалтеш, тушечын 9 километрыштыже тиде пашам мучашлыме.

Эн кужу кутыш Волжск олаште олмыкталтын. Тысе 107 Бригаде, Кузьмин да Ленин уремлаште  2,5 километр корным тӧрлымӧ. Транспорт дене кудалышташ палынак йӧнан лийын.

Кызыт Звенигово олаште паша виян ышталтеш. Охотин ден Садовый уремлаште, чылаже 3 километр кужытышто, корнын кӱшыл лончыжо уэмдалтеш. Тидын дене пырляк тротуар шотыш кондалтеш.

Юрино посёлкымат кугу вашталтыш вуча. Тысе Пионерский, Советский да Чичерин уремлаште 1 километр наре участке олмыкталтеш.

Чыла тидыже илем-влаклан у тӱсым пурта.

Юрий ИСАКОВ.

Снимкыште: илемысе корно олмыкталтеш.

Фотом «Марийскавтодолр» ГКУ деч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Марий Элыште экологын кечыжым палемденыт

Йырым-йырысе средам аралыме тӱнямбал кечын Юл кундем кугыжаныш технолгический университетыште кокымшо ий почела Российыште экологын кечыжлан пӧлеклалтше торжественный мероприятий лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Марий Эл гыч еш Россий кӱкшытан конкурсышто ойыртемалтын

Марий Элысе Курыкмарий район гыч Петровмыт еш «2018 ийын ешыже» Всероссийский конкурсышто сеҥыше-влак радамыш логалын. Тудо «Еш – йӱлам лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Тулык икшыве-влак пачеран лийыныт

Кодшо арняште Морко районышто илыше да тулыкеш кодшо вич икшывылан куан увер пурен. Нунын кокла гыч нылытшылан (иктыже эмлымверыште лудаш…

Добавить комментарий