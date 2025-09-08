Уналан йӧнанрак лиеш

Йошкар-Олаште турист-шамычлан йӧнанрак лийже манын, ола средам тӱзатыме паша умбакыже шуйна.
Мутлан, Никонов лӱмеш площадь воктене да Царьградский проспектыште кызытсе жаплан келшыше кок у туалетым ыштат.
Турист-влакын тӱшкан коштмо верлаште утларак олымбалым, торым кышкыме контейнерым, кушто мом муаш лиймым ончыктышо навигаций элементым вераҥдат.
Изи Какшан эҥер серыште, Эшкинин уремыште, «Й» букван у арт- объектым шогалтат. Йошкар-Ола мэрийын увертарымыж почеш, нине пашалан республикысе бюджет гыч субсидий ойыралтеш.
Авторын фотожо