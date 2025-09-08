УВЕР ЙОГЫН

Уналан йӧнанрак лиеш

Светлана Носова Comment(0) Материалым 66 гана онченыт

 Йошкар-Олаште турист-шамычлан йӧнанрак лийже манын, ола средам тӱзатыме паша умбакыже шуйна.

 Мутлан, Никонов лӱмеш площадь воктене да Царьградский проспектыште кызытсе жаплан келшыше кок у туалетым ыштат.

Турист-влакын тӱшкан коштмо верлаште утларак олымбалым, торым кышкыме контейнерым, кушто мом муаш лиймым ончыктышо навигаций элементым вераҥдат.

Изи Какшан эҥер серыште, Эшкинин уремыште,  «Й» букван у арт- объектым шогалтат. Йошкар-Ола мэрийын увертарымыж почеш, нине пашалан республикысе бюджет гыч субсидий ойыралтеш.

