ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Уэмдыме школ кумылым нӧлта

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 23 гана онченыт

Шернур район Казанский кыдалаш школ капиатально олмыктымо деч вара уэш шке омсажым почын.

«Молодёжь да йоча-влак» нацпроект дене келшышын тиде пашалан 70 миллион теҥгем ойырымо.

Тиде кечылаште уэмдыме школышто Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев лийын да олмыктымо пашам сай могырым палемден. «Но эн тӱҥжӧ – тунемме верысе у мебель, физике, химий кабинетлаште кызытсе жапысе оборудований. Тыгак  спортзалым, актовый залым, кочмыверым да пищеблокым уэмден олмыктымо. Коеш, йоча-влаклан тыгай вашталтыш келша», – возен телеграмм-каналыштыже регионым вуйлатыше.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Элымвуйлатышын ТГ каналже гыч налме

 

