Автопарк
Уэмдаш жап шуын
Республикын мер транспорт автопаркше 10 единице у техникылан пойдаралтын.
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев торжественный обстановкышто «Троллейбус транспорт» предприятийлан кугу классан (86 еҥ пурыман) НефАЗ маркан 5 автобусын да линий деч посна кудалышт кертше 5 троллейбусын сравочыштым кучыктен.
«2023 ийыштак шке ончыланем задачым шынденам – мер транспортын пашажым шотыш кондаш. Тугакшат олана кызыт писын вияҥеш да сӧралештеш, автомобиль корно ышталтеш да олмыкталтеш. Тугеже оласе транспортымат уэмдаш кӱлеш. Ме ты пашам план почеш шуктен толына. Ӱшанем, у тукым троллейбус ден автобус-влак пассажир-влаклан кудалышташышт сай йӧным ыштат», – каласен регион вуйлатыше.
Республикыште автопаркым уэмдаш жап шукертак шуын. Мутлан, автобусын кокла ийготшо 10 ий гын, троллейбусын – 29 ий. Транспортын тӱганымыжлан кӧрак кудалыштме расписаний пудырталтеш. Сандене 2024 ийыште Марий Эл правительстве ден «КАМАЗ» ПАО коклаште пассажир транспортым вияҥдыме шотышто пашам пырля ыштыме нерген соглашениеш кидпалым пыштыме. Ты соглашений почеш 22 единице автобус ден троллейбусым кондаш контрактым пеҥгыдемдыме.
Идалык мучаш марте кокла классан (70 еҥ пурыман) КамАЗ маркан эше 7 автобусым да линий деч посна кудалышт кертше 5 единице троллейбусым кондышаш улыт.
Техникым уэмдымаш «Троллейбус транспорт» предприятийын экономикыжлан пайдале лиеш, технический обслуживатлымылан да электроэнергийлан роскотым иземдаш полша.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: у техникым пуымо годым.