Коммунал озанлык
Уэмдаш, ӱшанлыкым кугемдаш
Марий Эл коммунал инфраструктурым уэмдыме пашам писемден толеш.
Юрий Зайцев регионлам вияҥдыме комиссийын заседанийыштыже видеоконференцкыл полшымо дене лийын. Заседанийым РФ правительствын вице-премьерже Марат Хуснуллин вуйлатен. Тений нацпроект ден федерал программылам шуктен толмо тӱҥ йодышлам каҥашыме да илыме вер ден коммунал озанлыкым уэмдымылан тӱткышым ойырымо.
Марий Элыште ЖКХ системе ден сетьым уэмдыме кугу пашам республик вуйлатыше шкежак терген шога.
«Еҥ-влакын йӧнан илышышт, предприятий ден учреждений-влакын кӱрылтыш деч посна ыштымышт, ола ден ял-влакын вияҥмышт коммунал озанлыкын могай улмыж дене чак кылдалтыныт. Мемнан задачына – чыла проектым жапыштыже шукташ, аварий лийын кертмым кораҥдаш да коммунал озанлыкын ӱшанлыкшым кугемдаш», – ик гана веле огыл каласен Юрий Зайцев.
Республикыштына, «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектын «Коммунал инфраструктурым уэмдымаш» федерал проектше дене келшышын, шым объект пужен ышталтеш да капитально олмыкталтеш. Нуным финансироватлыме кугыт 2026 ийыште 1,6 миллиард утла теҥгеш шуэш.
Тений мучашлышаш тӱҥ проект радамыште Советский ден Суслоҥгер (Звенигово район) посёлкылаште вӱд ситарыме системым пужен ыштымым, Эмеково (Волжский муниципал округ) селаште вӱд тулымо верым ыштымым, Шернур посёлкышто канализаций коллекторым капитально олмыктымым ончыкташ лиеш.
Тылеч посна Юрино посёлкышто да ты районысо Быковка ялыште вӱд ситарыме системым пужен ышташ тӱҥалме, нуным вес ий мучашлат. Тенияк Козьмодемьянскыште инженерный сетьым да вӱд ситарыме объектлам пужен ыштыме амал дене трубопроводым шупшаш да тавылам монтироватлаш пижме.
Йошкар-Олаште канализацийын эрыктыше сооруженийжым пужен ыштыме кугу проект ямдылалтеш.
Чыла тиде паша кӱшеш тений республикыште илыше 15 тӱжем утла еҥ коммунал услуго саеммым шижын налеш.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Снимкыште: правительстве комиссийын заседанийыштыже.
Денис Речкинын фотожо.