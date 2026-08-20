Студотряд
Паша кумылан да оҥай лийын
«Мариэнерго» филиалыште студотрядын тенийысе сезонжым иктешлыме.
Филиалын «Прометей» отрядышкыже тений Марий кугыжаныш университетын, Юл кундем кугыжаныш технологий университетын, Йошкар-Оласе технологий колледжын да Транспортно-энергетический техникумын электроэнергетике профилян 21 студентышт ушненыт.
Ончыкылык энергетик-влак тыште шкем шот дене кучаш тунемыныт да паша опытым налыныт, вет кеҥеж мучко «Россеть» командын ужашыже улмым шижын шогеныт. Нуно опытан наставник-влак дене пырля рейдыште лийыныт, потребитель-влакын шотлышо приборыштым тергеныт, электролиний мучко ончен савырненыт, электровийым пуышо рӱдерлашке миеныт, трансформатор подстанций-влакын оборудованийыштым олмыктымым да технический документацийым ыштымым эскереныт.
Студотрядын илышыже сезон мучко паша кумылан да оҥай лийын: филиалын пашаеҥже-влак энергообъектлашке да тоштер-патриот комплексыш экскурсий дене коштыктеныт, икымше полышым пуымо занятийым, энергоквизым, фото дене мастер-классым, психике да физиологий тергымашым эртареныт. Сутдент-влак профилактике акцийыш, усталык конкурсыш да спорт таҥасымашке ушненыт.
Паша семестр мучаште ончыкылык энергетик-влак «Рӱдӧ Россеть» ден «Рӱдӧ да Юл кундем Россетьын» эн сай студент отрядышт» конкурсын икымше йыжыҥыштыже кокымшо верым налыныт. Конкурсшо Киров олаште эртен. «Мариэнергон» «Прометей» студотрядше сай результатым ончыктен, профмастарлык таҥасымаш гыч ший медальым конден.
«Таче отрасльлан самырык да шотан специалист-влак кӱлыт. Нуно кызытсе технологийым палышаш, производствысо неле задачым решатлен моштышаш да элысе электросеть комплексым вияҥдымашке чолган ушнышаш улыт. Санденак ме студент отрядла дене пашам ыштымылан, самырык-влакын усталыкыштым шуарымылан да кушкашышт полшымылан кугу тӱткышым ойырена», – палемден «Рӱдӧ да Юл кундем Россетьлан» вуйын шогышо «Рӱдӧ Россеть» ПАО-н генеральный директоржо Борис Эбзеев.
Юрий ИСАКОВ,
Снимкылаште: тыге тунемме, пашам ыштыме да иктешлыме.
Фотом «Мариэнергон» пресс-службыж деч налме.