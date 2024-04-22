УВЕР ЙОГЫН

У вуйлатыше дене палымым ыштеныт

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 6 гана онченыт

Наказанийым шуктышо федеральный службын Марий Элысе управленийжым Максим Каминский вуйлаташ тӱҥалын. Республик вуйлатыше Юрий Зайцевым тудын дене видеоконференцкыл йӧн дене Российысе ФСИН директор Аркадий Гостев палымым ыштен.

Марий Эл вуйлатышын палемдымыж почеш, уголовно-исполнительный системе пашаеҥ-влак нунын ончылан шындыме задачым профессионально шуктат, мемнан республик кумдыкышто правопорядкым пеҥгыдемдымашке кугу надырым пыштат.

– Судитлыме еҥ-влаклан ончыкыжым эрыкышке лекмекышт, тысе  илышлан тунемаш четлык коклаште улмышт годым пашам ыштымыштат йӧным пуа. УИС кӧргысӧ промышленностьым вияҥдымаш регионын экономический показательжымат саемдаш полша. Тушто кӱртньым, пум обрабатыватлыше шуко профилян производство, ургымо ден моло участке улыт. У паша вер-влак, республикысе верысе самоуправлений органла дене пайдале вашкыл ышталтыныт. Правительстват неле йодыш-влакым рашемдаш полша, – каласен Юрий Зайцев.

2023 ий май гыч ФСИН ден Марий Элысе правительстве коклаште икте-весе дене вашкылым ыштен пашам шуктымо нерген соглашений илышыш пурталтеш. Тыгак Марий Эл кумдыкышто РФ уголовно-исполнительный системым вияҥдыме шотышто республикысе правительстве председательын алмаштышыже пеленысе межведомственный пашаче группо эреак пашам шукта.

УФСИН – республикысе икмыняр кугыжаныш программын участникше, ведомствын вуйлатышыже правительстве пелен чумырымо чыла межведомственный комиссийын да координационный совещанийын составышкыже пурталтын.

Максим Каминский вашешыже ФСИН вуйлатышылан ӱшаным ыштымыжлан тауштен да шындыме задачым шуктышашлан мо кӱлмым чыла  ышташ сӧрен.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Л.Камалетдинова ямдылен

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