Кӱвар
Кылым лишемда, пашалан кумылаҥда
Юл кундем кугыжаныш технологий университетын студентше-влакым ушышо мер контроль Морко районышто Вончо эҥер гоч кӱварым капитально олмыктымаште лийын.
Тысе паша «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект почеш шукталтеш. Тудын дене «Марийскавтодор» ГКУ директорын автомобиль корно дене пайдаланыме шотышто алмаштышыже Дмитрий Земсков палдарен. «Мостремстрой» АО-н специалистше-влак кызыт кӱварын ик велныже меҥге ден кашталам армироватлат да бетонироватлат. Пашам 45 процентлан шуктымо.
Дмитрий Андреевич автодорожниклан тунемше студент-влакым ончыкылык профессий дене объектыште палдарымын кӱлешлыкшым палемден: «Теорий практике деч посна мемнан пашаште негыздыме гаяк. Объектыште паша кузе шукталтмым студент шке шинчаж дене ужеш гын, профессий нерген раш сӱрет почылтеш. Мемнан задачына – пашан неле да кӱлешан улмыжым шылтыде ончыкташ».
Объектлашке экскурсий дене лекмаш – «Марийскавтодор» ден «Юлтех» коклаште пашам пырля ыштымын ойыраш лийдыме ужашыже. Заказчик службо кадрым ямдылымылан кугу тӱткышым ойыра. Умыла: тыгай кыл деч посна корно отрасльын ончыкылыкшо уке. Опыт дене ваш-ваш палдарымаш шинчымашым пуымо ден кызытсе производствын йодмашыже кокласе кылым палынак лишемда.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: студент-влак – Вончо гоч кӱварым олмыктымаште.
Фотом «Марийскавтодор» ГКУ деч налме.