Шарныктыш
Сеҥымаш кечым чыла вереат кӱлеш семын вашлийына: арулыкым да шотым эскерен, герой-влакын подвигышт нерген поро шарнымашым чонышто арален, палемден МАХ-каналыштыже регион вуйлатыше Юрий Зайцев.
«Газпром газ шеледымаш Йошкар-Ола» ООО-н специалистше-влак республикысе мемориал комплекслам техически обслуживатлыме пашам мучашленыт. Газым пуымо системым тергеныт, йӱлымӧ верым эрыктеныт, тулсалым кӱкшытым тӧрленыт.
Шарныктыш верлам шотыш кондаш «Оласе йырвелым йӧнаным ыштымаш» федерал проект полша. Марий Элыште 2019 ий годсек 28 объектым тӱзатыме, тенийлан эше 5-ым уэмдаш палемдыме.
«Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроект почеш 2025 ийыште шотыш кондымо ик эн сай пример семын Оршанке посёлкышто Ойганен шарналтыше авалан обелиск воктене мемориал комплексым ончыкташ лиеш. Ты кумдыкым тӱрыс тӱзатыме: уэмден леведме, тошкалтышым олмыктымо, мемориал комплексым нӧлтымӧ, Курымашлык туллан газ оборудованийым пужен ыштыме, пырдыжым да кундемым волгалтарыме.
Оршанкыште илыше-влакын кодшо ийын йӱклымышт почеш верысе сарыште лийше-влакым шарныктыше мемориалым уэмдаш ойырен налме ыле. Вашке ты пашаланат пижыт.
Оласе йырвелым шотыш кондымаш – «Единый Российын» Калык программыжын ик тӱҥ корныжо. Тудо Марий Элыште илышыш сайын пурталтеш.
Юрий ИСАКОВ.
Снимкыште: Оршанке посёлкышто Ойганен шарналтыше авалан обелиск воктенысе мемориал комплексым шотыш кондымо.
Марий Эл вуйлатышын МАХ-каналже гыч налме фото.