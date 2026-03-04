У шинчымаш  – у кӱкшыт

Республикым вуйлатыше Юрий Зайцев «Знание» Россий обществын Марий Элысе пӧлкажын Эскерыше советшын иктешлыше заседанийжым эртарен.

Тудо палемден:«2025 ийыште регионысо 16 тӱжем наре еҥ «Знание» обществын мероприятийлашкыже ушнен. Тиде мемнан обществын патриотизм шӱлышан да у шинчымашын налаш кумылан улмыжым ончыкта. Кундемыштына просветитель пашам вияҥдаш кучемысе орган ден тунемме вер-влак кокласе вашкылым пеҥгыдемдыман».

«Знание» обществын регионысо пӧлкажын председательже, МарГУ-н ректоржо Михаил Швецовын мутшо почеш, 2025 ийыште республикыште «Знание» обществын 560 мероприятийжым эртен. Кызыт тудын индеш лекторийже университетыште, С.Г.Чавайн лӱмеш Национальный книгагудышто да шым школышто пашам ышта. А Марий кугыжаныш университет – «Патриотический воспитаний» номинаций дене РФ Образований министерствын конкурсшын финалистше да элнан 100 эн чолга лекторийже-влак радамыште. Республикысе школлаште «Чтецкие программы» проект почеш кызытлан 97 чтецкий клуб пашам ышта, нунын кокла гыч Йошкар-Ола ден Козьмодемьянск гыч кокытшо федеральный кӱкшытыштӧ лидер улыт.

«Знание» обществын Юл кундем федеральный округышто регион-влакым вияҥдыме шотышто виктемжым вуйлатыше Дмитрий Травкинын палемдымыж почеш, просветитель программылам регионласе кучем орган-шамыч дене пырля илышыш пуртыман.

Заседанийыште просветитель пашам вияҥдыме дене кылдалтше ыштышаш мере-влакым палемденыт. Муниципалитетым вуйлатыше-шамычлан тӱвыра але мер тӧнежыште эн шагалже ик лекторийым почаш темлыме. Тыгай кумдыкым вузлаште, кыдалаш профессионал образованийым пуымо организацийлаште ышташ, тыгак туныктышо, СВО-н ветеранже-влакым тушко ушаш палемдыме.

Мучашлан Юрий Зайцев «Знание» обществын просветительже-влак Евгений Грознов ден Елена Лежниналан Тауштымашан серышым кучыктен.

Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен.

Фотом Марий Элым вуйлатышын пресс-службыж гыч налме.