УВЕР ЙОГЫН

У рӱдерат эскераш тӱҥалеш

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 48 гана онченыт

 

Марий Элын Общественный палатыштыже регионысо Мер эскерымаш штабын кумдаҥдыме заседанийже лийын.

Тушто «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) ассоциацийын аналитике докладшым каҥашеныт.

Штаб вуйлатыше Евгений Кузнецов палемден:

– Шушаш сайлымаш кампаний – тиде тыглай сайлымаш гына огыл, а кумда электоральный циклым ыштымаш. Тудо шушаш вич ийлан политический сӱретым палдемда. НОМ-ын докладше мыланна чын сӱретым ончыкта.

– Российысе сайлымаш – Россий ваштареш атакын ик эн тӱҥ цельже. Ваштареш шогышо-влак сайлымаш процессым дискредитироватлаш виктаралтше шояк увер-влакым кучылташ тӱҥалыт, очыни, – ойлен штаб вуйлатышын алмаштышыже, «За Марий Эл» фондын вуйлатышыже Роман Золотухин.

Штабын еҥже искусственный интеллектым да цифровой коммуникацийым вияҥдымаш шуко шотышто йӧным веле огыл пуа, тыгак лӱдыкшымат ыштен кертеш манын тургыжланен палемденыт.

Штаб паша планым пеҥгыдемден. Тушто ик эн тӱҥ семын независимый эскерыше-влакым ямдылымаш лиеш. Тыгак кампаний кузе кайыме шотышто анализым ыштыше эксперт группым чумыраш да йӱклымӧ кечылаште Мер эскерымаш рӱдерым (ЦОН) почаш мутланен келшеныт.

Любовь Камалетдинова

Михаил Скобелевын фотожо.

 

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Йӧным муат – лектыш лиеш

    Эрик Алексеевын кудалтен кодымо сӧсна комплексым налмыж годым тыс вӱталаште мардеж шӱшкен, мо улыжым наҥгаен пытареныт. Лачак лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Мутланымым чарныман

  Мошенник-шамыч деч кузе аралалтман? Оптышышкышт логалме деч мом ыштыман? Нине йодыш-влак пытартыш жапыште, очыни, кажнынам тургыжландарат. Молан манаш лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Кӱлешан пашам — пырля

10 январьыште Марий Эл вуйлатыше Александр Евстифеев РФ прокуратур пашаеҥ кече да Россий прокуратурым ыштымылан 298 ий теммылан пӧлеклалтше лудаш…

Добавить комментарий