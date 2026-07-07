У рӱдерат эскераш тӱҥалеш

Марий Элын Общественный палатыштыже регионысо Мер эскерымаш штабын кумдаҥдыме заседанийже лийын.
Тушто «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) ассоциацийын аналитике докладшым каҥашеныт.
Штаб вуйлатыше Евгений Кузнецов палемден:
– Шушаш сайлымаш кампаний – тиде тыглай сайлымаш гына огыл, а кумда электоральный циклым ыштымаш. Тудо шушаш вич ийлан политический сӱретым палдемда. НОМ-ын докладше мыланна чын сӱретым ончыкта.
– Российысе сайлымаш – Россий ваштареш атакын ик эн тӱҥ цельже. Ваштареш шогышо-влак сайлымаш процессым дискредитироватлаш виктаралтше шояк увер-влакым кучылташ тӱҥалыт, очыни, – ойлен штаб вуйлатышын алмаштышыже, «За Марий Эл» фондын вуйлатышыже Роман Золотухин.
Штабын еҥже искусственный интеллектым да цифровой коммуникацийым вияҥдымаш шуко шотышто йӧным веле огыл пуа, тыгак лӱдыкшымат ыштен кертеш манын тургыжланен палемденыт.
Штаб паша планым пеҥгыдемден. Тушто ик эн тӱҥ семын независимый эскерыше-влакым ямдылымаш лиеш. Тыгак кампаний кузе кайыме шотышто анализым ыштыше эксперт группым чумыраш да йӱклымӧ кечылаште Мер эскерымаш рӱдерым (ЦОН) почаш мутланен келшеныт.
Любовь Камалетдинова
Михаил Скобелевын фотожо.