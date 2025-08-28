У мурым ямдылен

Мурызо, М.Шкетан лӱмеш Марий национальный драме театрын артистше Иван Соловьев шукерте огыл репертуаржым у муро («Кум ӱжара») дене пойдарен.
– Жапше годым Кугу Отечественный сар шуко ешыш ойгым конден, ятыр икшывым тулыкеш коден, а кызыт мемнан иктаҥашна-влак спецоперацийыште улыт. Шочмо элнам аралымаште пеҥгыдын шогышо кажне салтакше – Герой. Ме нуным шарнышаш да чапландарышаш улына, – рашемдыш Иван Соловьёв. – «Кум ӱжара» мурым пеш кужун ямдыленна. Мутын авторжо – пагалыме поэтессе Альбертина Петровна Иванова, а семым Вениамин Александрович Захаров возен.
Кум ӱжара
Кум ӱжарам пӧлеклен шӱм-шочмо ава эргыжлан:
Эр ӱжарам, ӱжарам, кас ӱжарам, ӱжарам, чон ӱжарам.
Кум ӱжара изи рвезын окнашке ончен,
Кунам тудо, нӧргӧ шепкаштыже шыпак мален.
Кум ӱжара пиалан кечылам тыланен,
Да полмезым волгыдо элже ӱшанлым куштен.
Кум ӱжарам пӧлеклен шӱм-шочмо ава эргыжлан:
Ныжылгылык ӱжарам, порылык ӱжарам, йӧратымаш ӱжарам.
Но кенета яндар кечым шем пыл петырен,
Рвезын самырык шӱмым сар когартен.
Лектын ава, патыр эргым войнаш ужатен,
Поро лийын сугыньжо: «Тыйым чап дене вучем».
Кум ӱжарам пӧлеклен шӱм-шочмо ава эргыжлан:
Вий-куат ӱжарам,чон куат ӱжарам, саклымаш ӱжарам, ӱжарам.
Кум ӱжара тале эрге ӱмбаке ончен,
Кунам тудо, лӱддымӧ, мландым ӧндалын киен…
Кум ӱжара йыр волгалтын тудлан курымлан,
Шочмо элын эрже тынысле лие садлан –
Эрыкан ӱжара, пиалан ӱжара, сеҥымаш ӱжара, ӱжара.
* * *
Кум ӱжарам пӧлеклен шӱм-шочмо ава эргыжлан:
Шарнымаш ӱжарам, уштымаш ӱжарам, чап ӱжарам.
Алевтина БАЙКОВА ямдылен
Фотом еш альбом гыч налме