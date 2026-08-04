Провой кундемыште Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын илышыш пуртымо «Калыкын тӱҥалтышыже» проектыш кажне ийын ушнат.
Ӱмаште Марий Отар ялыште илыше-влак корным олмыкташ шонен пыштеныт. Тидлан еҥ-шамыч деч кидпалым погеныт, проектым ямдыленыт да республик деч полышым налыныт. Тений шонен пыштымыштым шуктеныт. Ынде нуно начар игече деч огыт лӱд – суртышт гыч да мӧҥгешла мотор корно дене коштыт.
Тений тиде эстафетым Эсмекпляк ял калык налын. Тыште Кокымшо Чодыран уремыште у корным ыштынешт. Верысе-влак, депутат да администраций пашаеҥ-шамыч дене вашлиймекышт, документым ямдылыме, конкурсыш ушнымо да йодмашым вияҥдыме нерген мутланеныт. Тыштыже Кугыжаныш Погын депутатын серышыже полшен кертеш. Мут толмашеш, депутат Нина Янгелова районын ик проектшылан уже полшен.
«Чыла проект – команде дене шуктымо паша. Калык шонымашыжым ойла, а «Единая Россия» партий деч депутатна-влак Наталья Козлова, Нина Янгелова да Февзи Керимов муниципалитет дене кылым ыштат. Чылан иквереш тыршыме годым лектышат куандара», – палемда «Единая Россия» партийын Звенигово районысо пӧлкажын секретарьже Наталья Лабутина.
Маргарита ИВАНОВА.