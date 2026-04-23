Озаҥыште, тӱнямбал конференцийыште

Озаҥыште эртыше «Шуко тӱрлыштӧ икоян лиймаш: шуко йылман кызытсе этнокультур образований» тӱнямбал научно-практический конференцийыште Марий Эл гыч участник-влак лийыныт.
Тиде Шернур район Кукнур школын директорын пашажым жаплан шуктышо Ираида Тойшева ден ты школышто марий йылмым да литературым туныктышо Людмила Алмаматова. Тиде тунемме вер шочмо йылмым да литературым туныктымо шотышто федеральный опорный площадкылан шотлалтеш.
Мероприятийыште Российын тӱрлӧ кундемлаж гыч толшо участник-влак кызытсе образованийын пӱсӧ йодышыжо-шамычым каҥашеныт, паша опытышт нерген каласкаленыт.
Г.Кожевникова
Фотом Шернур район Кукнур школын соцкылысе лаштыкше гыч налме