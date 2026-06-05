Тыят надырым пыштен кертат

Республикыште илаш йӧнан лийже манын, илыме да коммунал озанлыкым модернизироватлыман, оласе, ялласе кумдыкым тӱзатыман.
2025 ийыште ты сферышке ятыр ресурсым колтымо. Тыге 482 тӱжем наре кв.метр илыме верым пуртымо, шуко пачеран 95 пӧртым капитально олмыктымо, аварийный фонд гыч 126 еҥым вес верым илаш кусарыме, вӱдым ситарыме да шокшым пуымо 15 объектым уэмдыме. Ӱмаште 54 кумдыкым тӱзатыме. Ты паша умбакыже шуйна.
12 июнь марте республикыште илыше кажне еҥ шке илыме кумдыкшым саемдымашке надыржым пыштен кертеш. Тидлан «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектыш пурышо «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» проект почеш эртаралтше йӱклымашке ушныман. Тидлан za.gorodsreda.ru платформышто але Госуслуги платформышто але «Госуслуги. Решаем вместе» сервис гоч йӱклыман.
— 2026 ийыште аварийнылан шотлалтше 6 тӱжем кв.м. илыме верым пужышаш улыт. Тушто илыше 400 утла еҥым вес верыш иаш кусарат, тыгак 113 пӧртым капитально ачалат, социально кӱлешан объектлаште ачалыме паша кая. Йошкар-Олаште да Шернурышто шӱкым сортироватлыме комплексым чоҥаш тӱҥалыт. Апшакбеляк ялыште шуко шочшан еш-влакын участкылаштышт корным ышташ 200 миллион теҥгем колтат, — палемден Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев воткыл лаштыклаштыже.