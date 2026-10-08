Проект
Тӱрыс налмаште сайлан шотлымо
Марий Элын Архитектур, олам да объектлам чоҥымаш, социальный, инженер да транспорт инфраструктурым вияҥдымаш советше «Ола-чодыра» проектым сайлан шотлен.
Республик вуйлатыше Юрий Зайцев советын заседанийыштыже палемден: проект кок велынат шонымашыжым шотыш налшаш – парк кумдык чылалан канаш лийме, но тунамак бизнесым кумылаҥдыме верыш савырнышаш.
«Ола-чодыра» проект тыште илыше тӱрлӧ ийготан еҥ ден вес кундем гыч толшо турист-влакын кумылыштлан келыштаралтшаш. Тудо пӱртӱсым аралыме, канаш кумылаҥдыме да ӧрыктарыше тӱвырана дене палдарыме веле огыл, тыгак экономикым вияҥдыме сынан лийшаш. Ӱшанем, уэмдыме кумдык рӱдоланам эшеат сӧрастара. Тидын годымак чыла мер да каныме кумдыкыш идалык мучко яра логалаш лийшаш», – каласен Юрий Зайцев.
Проект почеш, ужар кушкыллам руаш да шуко пачашан зданийлам чоҥаш ок палемдалт. Тыште кажне кумдык посна тӱзаталтеш: иктыште йӱштылмӧ, весыште пӱртӱс лоҥгаште каныме, кумшышто спорт дене кылым кучымо вер, нылымшыште термальный да унагудо комплекс, калык кочкыш ресторан лийыт.
Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш проект тӱшкан каҥашымашым эртен. Тушко республикыште илыше шым тӱжем наре еҥ ушнен, да нунын кокла гыч куд тӱжем утлаже тудым сайлан шотлен.
Советын еҥже-влак тӱҥ шонымашым тӱрыс налмаште сайлан шотленыт, но мучаш марте шукташ 16 темлымашым ыштеныт. Нунышт олам чоҥымо велым анализым ыштыме, транспортым шогалтыме да йолын коштмо инфраструктурым вияҥдыме, экологий нормым шуктымо дене кылдалтыныт. Регион вуйлатыше «Колесо обозрения» аттракционым угыч шогалтыме, сем йӱкан интерактивный кукшо фонтаным да планетарийым ыштыме нерген ойым сайлан шотлен.
Каҥашыме деч вара совет «Ола-чодыра» тӱҥ шонымаш дене келшен. Но проект темлымаш дене келшышын тӱрыс ыштен шуктымеке веле пеҥгыдемдалтеш. Йошкар-Олан администрацийжылан территориально планироватлыме документым тиде тӱҥ шонымашлан келыштараш темлыме, уке гын проектым шуктымо годым келшыдымаш лийын кертеш.
Марий Эл вуйлатышын ресс-службыжын уверже негызеш Юрий Исаков ямдылен.
Фотом Марий Эл вуйлатышын пресс-службыж деч налме.