Тыршымынам кӱкшын аклен

Юрий Зайцев ПФО-што РФ президентын полномочный представительжын алмаштышыже Александр Тихонов дене СВО-лан полшымо нерген мутланен.
Регионым вуйлатыше Александр Тихоновым республикыштына специальный военный операцийын участникше-влаклан да нунын ешыштлан полшымо мере-шамыч дене палдарен.
«Герои Марий Эл. Талешке-влак» кадр программе тыныс илышыш пӧртылшӧ сарзе-шамычлан у профессийлан тунемаш да пашам муаш полша. Февральыште нуным туныктымо кумшо модуль тӱҥалеш. Полшымо шырымым огына иземде. Элым аралыше кажне еҥ палышаш: кугыжаныш ден республик – нунын да ешышт дене пырля», –манын Юрий Зайцев.
Марий Эл 2022 ий октябрь гыч спецоперацийым эртарыме кумдыкыш гуманитар грузым: чоҥымо, озанлык да кочкыш сатум, медикаментым, транспортым, квадрокоптерым, рацийым, посылкым да шуко молым – 62 гана колтен.
Республикна Россий президент, Верховный главнокомандующий Владимир Путинын элым аралыме шотышто шындыме задачыже-влакым шуктымаште кыртмен тырша. Марий Эл контракт службыш окса велым кумылаҥдыме да контрактник-влакын ешыштлан социальный гарантийым вияҥдыме шотышто чыла мерым ышта. Марий Элым вуйлатышын указше дене келшышын, 2026 ий 1 январь гыч контрактым ыштыше граждан-влаклан регионышто 2,1 миллион теҥге кугытан выплатым ик гана тӱлат.
Александр Тихонов – Мужество, Александр Невский да «За заслуги перед Отечеством» IV степенян орден-влакын кавалерже. «Герой-влакын жапышт» президент кадр программе почеш тунеммыж годым наставникше Юл кундем федерал округышто РФ президентын представительже Игорь Комаров лийын.
Александр Тихонов «Авангард» рӱдерыште, «Защитники Отечества» фондын филиалыштыже, военный службыш контракт почеш налме пунктышто лийын да Специальный военный операцийын участникше-влак ден нунын ешыштлан полшымо республикысе ведомство-влак кокласе комиссийын йыжыҥъеҥже-шамыч дене вашлийын.
ПФО-што РФ президентын полномочный представительжын алмаштышыже Марий Элын боевой действийын ветеранже-шамычлан полшымо пашаште тыршымашыж ден надыржым кӱкшын аклен.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Маргарита ИВАНОВА ямдылен.