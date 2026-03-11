Тылзе утла шуйнен

Марий Эл Республикысе кугыжаныш органже-влакын пашаеҥышт Марий Элын Кугыжаныш архивын эртарыме «Чужие и СВОи. Обличия и лица» ончерыште лийыныт.
Тудо 29 январь гыч 5 март марте ыштен. Ончер дене кылдалтше проектым Российысе исторический обществе да «История Отечества» фонд Тӱвыра инициативе президент фонд полшымо дене эртареныт. Чылаже тӱрлӧ министерстве ден ведомство пашаеҥ, студент, тунемше-влаклан 132 экскурсий лийын.
Ончер петыралтме кечын тушко Марий Эл правительстве председательын алмаштышыже, тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министр Константин Иванов, министрын икымше алмаштышыже Александр Луничкин ден вес алмаштышыже Николай Любимов миеныт. Нуно ончерын экспозицийжым самырык тукымым патриотизм шӱлышеш шуарыме пашалан кӱлешлыкшым палемденыт, автор ден организаторжо-влаклан туштеныт.
Ончерыш историй дене кылдатше экспонат-влакым, Донбассыште тыныс калыкым пытарыме геноцид факт-влакым чумырымо. СВО-што участвоватлыше Российысе военный, медик, корреспондент, священник-влакын лӱддымылыкышт нергенат пален налаш лийын.
«Zа правое дело!» фотопроектымат ончыктыман. Тудым Российысе исторический обществын регионысо пӧлкаже архивист-влак дене пырля ямдыленыт. Росийысе ончерым шкенан регионысо материал дене пойдарыме, герой-влак, СВО-ш, утарыме кундемлаш Мариий Элын гуманитар полышым колтен шогымыж нергенат тушто палдареныт.
Снимкыште: ончерыш толшо уна-влак.
Фотом Марий Эл кугыжаныш архивын воткыл лаштыкше гыч налме.