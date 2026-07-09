Тыланымашан арверым кузе от нал?!

Самырык кидмастар Ксения Иванова дене ме Йошкар-Олаште эртаралтше Пеледыш пайремыште палыме лийна.
Тудо шке ыштыме пашаже-влакым ончыкташ да еҥ-влаклан темлаш конден ыле. Ик кумдыкышто ужален шогышо-влак коклаште моткочак ойыртемалтше тӱрлӧ арверже ден ӱзгарже келшыштат, мутым вашталташ кумылем лекте.
Ксения Иванова Параньга район Ондропсолаште шочын-кушкын. Школ деч вара Юл кундем кугыжаныш технологий университетын Чодыра да пӱртӱс дене пайдаланыме институтшым тунем пытарен. Тылеч вара икмыняр жап гыч Кужэҥер поселкыш марлан лектын. Кум ий наре ончыч ешыж дене Волжский район Памар селаш илаш кусненыт. Тушто мландым налыныт да чоҥышо ик компанийлан кок пачашан пӧртым нӧлтыктеныт.
Вуз деч вара Ксения икмыняр вере пашам ыштен. Кызыт пелашыж дене кумшо икшывым вучат, да декрет отпускыш лектын. Тымарте пытартыш жапыште верысе йочасадыште воспитательницылан ыштен.
«Фанер гыч пӱчкедаш тӱҥалаш шонымаш кунам да кузе шочын?» йодмемлан кидмастар тыге вашештыш:
– Идалык ончыч ик ияш Саша эргына дене декрет отпускышто улмем годым, йокрокын чучаш тӱҥалын. Юлтехыште шинчымашым погымо жапыште пушеҥгым обрабатыватлыше производство кафедрыште учебный мастерлан тыршенам. А дипломым налмеке, омсам да мебельым ыштыме производствышто станок дене пашам ыштенам. Шинчымашем мыняр-гынат лийын, садлан фанер гыч станок дене пӱчкедаш тӱҥалаш шонен пыштышым. Адакшым кеч изирак станокым налаш але пелашемлан погыкташ шонымашем шукертак лийын. Соцконтрактым ыштымек, тудын дене келшышын ойырымо окса дене ӱмаште апрельыште лазеран станокым нальым.
Кызыт фанер гыч Ксения мом гына огеш ыште?! Тӱрлӧ сувенирым, декорым, арверым, ӱзгарым станокышто лазер дене пӱчкеден луктеда. Тиде, мутлан, марий тӱран магнит, телефонлан подставке, юмылук, киндерке, шкатулко, салфетнице, ключнице, фоторамке, блокнот, дневник… улыт. Ты сомылым Ксения идалык ончыч веле шукташ тӱҥалын гынат, ятыр арверым ямдылен шуктен.
– Ӱмаште Виктория ӱдырна кандаш ияш, Саша эргына ик ияш лийыныт. Сандене, станокым налмеке, мо кузе лекмым ончалаш да кидым лывырташ манын, эн ончычак нунылан йоча модышым: конструкторым, пазлым, тыгак тӱнян картшым, молымат – пӱчкеден луктынам. Ӱдырна сӧрастарышыже-влакым шкатулкыш опташ йӧрата да тудлан шӱм, пырыс форманым, тӱрлӧ моло сынаным шуко ыштен пуэнам. Чылажат келшышын лектын, да нуным интернетысе соцкыл лаштыкышкем вераҥденам. Пашам-влакым еҥ-шамыч ужыныт, тидым, тудым ыштен пуаш йодаш тӱҥалыныт. Пытартыш жапыште сравоч сакалтышыжым гын лӱмым, фамилийым возыманым йодыт. Тӱрлӧ ушан ойым, тыланымашым серыме шкатулко ден дневник еҥ-влаклан келшат. У ий вашеш идалыкын символжым сӱретлыман, 23 февраль ден 8 Март пайрем-влак вашеш тыланымашым возыман телефон подставкым моткоч шукын йодыныт. Кызыт гын организаций-влакат изи огыл партий дене заказым пуат, – палдарыш самырык кидмастар.
Ойлымыж почеш, пашаштыже пелашыже чот полша. Тудат Юлтехымак тунем пытарен, инженер-программист.
– Дима деч посна чыла тидым ышташ мылам неле лиеш ыле, очыни. Вет станокым налмеке, пелашемак настройкым ыштен. Мый шкежае станок дене пашам ышташ интернетыште видеом ончен тунемынам.
Фанерым налашат пырля миен толына. Кондымеке, Дима тудым изирак ужаш-влаклан пӱчкеден пуа. Южгунам расчет манмымат пырля шонен ыштена. Такшымат кеч-мом ышташат эн ончычак программыште графический макетым ямдылыман. А тудыжым сӱретлыман але чертитлыман. Но вигак ӱзгарыш але арверыш вераҥдыман огыл, а пӱчкын ончыман. Молан манаш гын южыжо келшышын ок лек да угыч сӱретлаш але кораш, висаш логалеш. Санденак южыштым ямдылаш арня наре жап кая, вет нуным наждак кагаз дене йыгаш, погаш, чиялташ, обработкым ышташ кӱлеш, – умбакыже рашемдыш Ксения.
Пелашыжын паша деч ярсымекше, а тудо кызыт ик заводышто тырша, пӧртышт пелен чоҥымо гаражыштышт кокланже пырляк шогылтыт. Вет ватыжлан мастерскойлан ик кумдыкым туштак ойырен да станокым, пеленже лийшаш моло оборудованийым вераҥден пуэн. А шкеже техникыштым тӧрлаташ кӱлмӧ годым туштак шогылтеш.
– Мылам пу гыч пӱчкедаш, пум шижаш моткоч келша. Садланак вес программыла денат сӱретлаш, у деч у ӱзгар ден арверым ышташ тунемнем. Кунам еҥ-шамыч мыйын кидпашамым йодыт, тиде куандара, да эше ышташ кумыл лектеш.
Ончыкыжым пу гыч тӱрлӧ мебельым пӱчкедаш фрезерный станокым налаш шонымашем уло. Мый шкежат пу гыч мебельым моткоч йӧратем. Сандене, илен-толын, шонымашем садак шукталтеш манын ӱшанем, – ойжым мучашлыш самырык чолга кидмастар.
А ме тудлан шонымашыже шукталтшак манын тыланен кодына…
Любовь Камалетдинова.
Ксения Иванован соцкыл лаштыкше гыч налме фото.