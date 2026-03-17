УВЕР ЙОГЫН

«Тый кугезе-влак дечын толынат шергакан салам семын…»

Маргарита Иванова

Звенигово оласе книгагудышто Юлсер кундем гыч толшо  кидмастар Анна Зинина дене вашлиймаш эртен.  

«Кажне ӱдырамашын – шке мастарлыкше:  икте тамле деч тамле кочкышым ямдыла, весе чонеш логалше почеламутым воза, кумшо гитар але баян дене сылнын шокта… Мый гын изиэм годсек ургаш моткоч йӧратем, тӱрленат моштем. Пытартыш вич ийыште тиде усталыкем, марий орнаментым кучылтын, алга ден моло сӧрастарышым ямдылаш кумылаҥден», – шкеж дене скромнын палдарыш Анна Михайловна.

Кидмастарын пашажым ужат да эсогыл ӧрын колтет – мо гына уке!?. Пылышкӧрж, брошь, шӱшер, кидшол, галстук… Вашлиймашке толшо-влак чоныштлан утларак келшыше сӧрастарышым тыманмеш ойырен нальыч!

«Кажнышкыже шӱм-чон шокшем пышташ тыршем, тунам веле нуно шинчалан пернат, кумылым савырат, кидыш налын да чиен ончаш таратат. А кидпашам шотышто поро да тауштымо мутым колам гын, кумылем эшеат нӧлталтеш. Иктаж сӧрастарышым ямдылаш йодыт гын, эн ончычак, мутат уке, йодшын кумылжым шотыш налам. Ий гыч ийыш марий улмем утларак шижам. Ончыч «марий ватын руш ӱдыржӧ» лийынам, кызыт авам дене марла веле кутырем. Ешыж дене Москошто илыше ӱдыремланат марий улмыжым шижтаренак шогем. Марла вашештымыж годым чонемлан тугай шокшын да ласкан чучын колта. Тидат тӱрлаш шинчаш кугу кумылым луктеш», – палемдыш уста кидмастар да мом кузе ыштымыж нерген радамын каласкалыш.

Анна Зинина дене вашлиймаш Ольга Кутасован почеламут корнылажым эше ик гана шарналташ таратыш. Тудым тыландат лудаш темлем:

«…Марий тӱр, тый кугезе-влак дечын

Толынат шергакан салам семын.

Пуйто вийым мылам пуэнат,

Калык ден кугешнаш ӱжынат.

Марий тӱр, мый ужам моторетым,

Садлан тыйым тӱрлем куанен.

Марий еҥ, тый жаплал кугезетым,

Вургеметым чиял кугешнен».

Кугезына-влак умыленыт: тӱрым тӱрлаш – йыдалым тодаш огыл. Чынжымак, тиде паша усталыкым, чаткалыкым да моткоч кугу чытышым йодеш. Меат вашлиймашкына толшо пагалыме кидмастар Анна Михайловналан кид лывыргылыкым, куштылго капкылым, яндар шӱм-чоным да нимучашдыме пиалым тыланышна.

Кидмастар дене вашлиймаш марий шӱлышнам утыр вияҥдыш.

Надежда БОЯКОВА, ,

Звенигово оласе книгагудын краеведений секторжым вуйлатыше.

Авторын фотожо.

