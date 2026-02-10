Тыглай огыл погынымаш

Шернур муниципал округышто эн ончыч эртыше ийысе пашам иктешлаш, тений шушаш кӱкшытым палемдаш «Земледелец» ялозанлык артельыште Чылдемыр тӱвыра пӧртыш погыненыт. Тиде артель районышто ик эн ончыл ялозанлык предприятийлан шотлалтеш. Тудо шурным ончен кушта, вольыкым ашна, сай лектышыш шуын толеш. Пытартыш жапыште сай вашталтыш лийын, озанлык йол ӱмбаке ӱшанлын шогалын гын, эн ончычак пашаче коллективым вуйлатыше Светлана Клепиковалан кӧра манын пеҥгыдын каласаш лиеш.
Светлана Сергеевнан колхозышто тыршаш тӱҥалмыжлан нылле шым ий эртен. Тӱҥалынже тракторым виктарыме гыч. Кызытат техникым удан огыл пала. Илен-толын вуйлатыше марте кушкын. Ынде латкандаш ий тӱшка озанлыкын сапшым пеҥгыдын куча. «Кызытсе жапыште тыгай пашам шукташ пӧръеҥланат куштылго огыл, а тудо кыртменак тырша» ойлат тудын нерген пашаче коллективыште. 2021 ийыште сай пашажым аклен, «Россий Федерацийын ялозанлыкшын сулло пашаеҥже» чап лӱмым пуэныт. Чапландарыше лӱмым озанлыкыште тыршыше моло еҥат сулен налын.
– Ме кодшо ийым парыш дене мучашлышна, – каласкала озанлык вуйлатыше. – Коллективыштына эреак пашам ыштышыже нылле вич еҥ шотлалтеш. Тылзаш кокла пашадар нылле утла тӱжем теҥгем эртен, тудым жапыштыже тӱлена. Тӱҥ парышым вольык озанлыкна конда. Тачысе кечылан тӱкан шолдыра вольыкна 494 вуй уло, тышечын ушкалже – 165 вуй. Кажныжлан шотлымаште ӱмаште 7613 килограмм дене лӱштенна, ончылийысе лектышым эртен кайыме. Шурным 7147 тонным шийме, гектарлан шотлымаште 25,7 центнер дене лектын. Тенийысе шошо агалан у ий гычак ямдылалташ, техникым ачалаш тӱҥалынна. Ме у техникым налын шогена, кодшо ийын у трактор шошо агам писын эртарен колташ полшыш. Эше сентябрьыштак 240 тонн минерал ӱяҥдышым налын ямдыленна ыле. Тыге ончылгоч налме дене роскотым палынак иземденна. Теният сай лектышыш шуаш палемденна, тидлан пашаеҥна-влакым кумылаҥдаш тыршена.
Погынымашыш ялозанлык да кочкыш сату министр Павел Раевский, Шернур муниципал округым вуйлатыше Александр Кугергин толыныт. Павел Вениаминович республикын агропромышленный комплексшын шумо кӱкшытшӧ, ялозанлыклан правительстве могырым пуымо полыш нерген каласкален, да Светлана Клепиковам шочмо кечыже, юбилейже дене саламлен, пеледыш аршашым кучыктен, тазалыкым, пашаште эшеат кӱкшӧ лектышыш шуаш тыланен. Озанлык вуйлатышым тыгак Шернур муниципал округ вуйлатыше Александр Кугергин, округын территориальный отделжым вуйлатыше Алина Милютна саламленыт.
