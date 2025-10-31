Тыгай лӱмым кузе от йӧрате?!

Марий Эллан 4 ноябрьыште 105 ий темеш. А Мариэллалан кызыт – 11 ий.
Тиде такшым марий лӱм огыл, но ялт республикна гай моторын йоҥгалтеш! Шочмо да йӧратыме Марий Элнам ушештарымыжым шотыш налын, таче тудын нерген каласкалаш кумылна лекте.
Мариэлла Волкова Советский район Роҥго школышто 5-ше классыште тунемеш. Ача-аваже да кок шӱжарже дене Кундышӱмбал ялыште ила.
Молан лачшымак тыгай лӱмым пуымо, тидым кӧ темлыме нерген ӱдырын аваже Наталья Эриковна дене мутланышна. Тудо Советский поселкышто Рӱдӧ эмлымверыште пашам ышта.
Шочмо кундемышт кумылаҥден
Натальян вашке ава лийшашыжым да ӱдырым ыштышашыжым пален налмекышт, пелашыж ден коктын вигак лӱмым кычалаш тӱҥалыныт. Тиде нунын икымше да кужун вучымо йочашт лийын, санденак тыглай огыл, а ойыртемалтше лӱмым пуымышт шуын.
– Тунам ме Нижний Новгородышто иленна. Мый медицине колледжыште тунемынам, а пелашем ик организацийыште пашам ыштен. Шочмо кундем деч тораште илымынам шотыш налын, шкенан Марий Эл дене кылдалтшым, тудым шарныктыше лӱмым пуымо шуын. Тыге коктын Мариэллам ойырен налаш мутланен келшенна. Тунам республикыште тыгай лӱман ик ӱдырат лийын огыл, – каласкалаш тӱҥале Наталья. – Ыштымекем, мариемын загсыш лӱмым возыкташ мийымекше, тушеч мылам йыҥгыртеныт да йодыныт: «А те чынже денак Мариэлла лӱмым пуынеда? Вет тыгайым але марте иктат пуэн огыл». «Туге. Ме пелашем дене тудым мутланен келшен ойырен налынна», – вашештенам.
Могай лӱмым пуымына нерген еҥ-влакын йодмыштлан каласымекына, икымше гана колмекышт, кажныже ӧрын. «Кузе-кузе? Эше ик гана ойло», – маныныт. А вара шукынжо «моткоч мотор лӱм», ойленыт.
Воктенак верланыше шочмо Кугэҥер ялыште авам дене пырля тунам эше аваже, ковам Ульяна Игнатьевна, ила ыледа уныкажым намийымына годым кажне гана «мыйын Марий Элем унала толеш!» манеш ыле. Тыге ойлымыжо кызыт мартеат ушешна кодын.
«Кугешнем!»
Умбакыже Мариэлла дене мутланышна. Шкенжын лӱмжӧ нерген йодмеке, тудо тыге ойлыш:
– Лӱмем мылам моткочак келша, молан манаш гын тудо ойыртемалтше да мотор. Кызыт гын кугешнем манынат кертам, вет тудо Марий Эл Республикна семын йоҥга. Икымше гана тидым кокымшо классыш толмо кечын, икымше сентябрьыште, рашрак умыленам. Лач тунам пырля тунемшем-шамыч тидын нерген каласеныт, да шарнен кодынам.
Чолга, чулым, уста
Ӱдыр школышто сайын тунемеш. Каласкалымыж почеш, шукерте огыл мучашлалтше икымше чырыкыште кок «нылытан» отметкыже гына лектын, молыжо – «визытан».
Эше Мариэлла моткочак чолга. Тудо школыштышт «Движение первых», «Движение школы безопасности», «Первая помощь», икмыняр моло толкынын участницыже. Тыгак кушташ йӧрата да тидлан туныктымо кружокыш коштеш. Тиддеч посна школыштышт эртаралтше чыла мероприятийыш ушна, конкурслаште уш-акылжым да мастарлыкшым терга. Мутлан, ӱмаште «Шочмо йылме возаш кумылаҥда» регион-влак кокласе краеведений конкурсышто «Нунын дене кугешнена» номинацийыште икымше вер дене палемдалтын. Ӱмаштак пожарым шижтарыме дене кылдалтше сӱрет конкурсышто уэш регион кӱкшытыштак 8-10 ияш-влак коклаште кокымшо верыш лектын. Тений 8 Март вашеш эртаралтше сӱрет конкурсышто 8-12 ияш-шамыч коклаште икымше верым сеҥен налын. Икманаш, грамотшо ден дипломжо ятыр. Санденак портфолиожо кызытак вичкыж огыл.
Мастарын сӱретлен моштымо усталыкше ачаж деч куснен, очыни, вет Роман Петрович – сӱретче. Тудо ондакысе президент школ-интернатыште шинчымашым поген. Кызыт икмыняр сӱретше илыме пӧрт пырдыжыштышт кеча. А утларакше Кугэҥерыште, пелашыжын шочмо суртыштыжо, лийыныт. Но ӱмаште кеҥежым пӧртышт йӱлен, да нунат ломыжыш савырненыт. Кызыт гын ачан мыняр аралалт кодшо пашаже-влак дене пырля ӱдыржынат сӱретше-шамыч пӧрт кӧргыштым сылнештарат. А шукыжо, Мариэллан ойлымыж почеш, скетчбукыштыжо (сӱрет ден эскизым ышташ кучылтмо блокнот) улыт.
Тиддеч посна ӱдыр спорт спартакиадылашке ушна. Эсогыл финанс грамотностьлан тунемаш тӱҥалын да ӱмаштак всероссийский онлайн-зачетымат сдатлен.
Теве могай ӱдыр кушкеш! «Мылам чолга лияш келша», – мане шкеже мутланымаш мучаште. Сандене Мариэллалан ончыкыжымат тыгаяк лияш тыланена!
Любовь Камалетдинова
