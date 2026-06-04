УВЕР ЙОГЫН

«Ме таче тышке куаным конденна»

Любовь Камалетдинова Комментарий Материалым 32 гана онченыт

 

Марий ӱдырамаш-влакын «Саскавий» мер ушемышт эше ик моткочак кӱлешан да поро пашам шуктыш.

Йочам аралыме тӱнямбал кече лӱмеш таче, 3 июньышто, ушемын вуйлатышыже ден вуйверын еҥже-влак Савиношто верланыше «Солнышко» йоча интернат-пӧртыш икшыве-влакым эртыше пайрем дене саламлаш мийышна.

Но ме тыланымашым гына ойлаш огыл, а пӧлек дене куандараш шонен каенна. Пӧлекшымат иктым огыл, икмынярым намийышна: тӱрлӧ лачка кочкышым, модышым, пу конструктор-шамычым. Нуным ушем вуйлатыше Маргарита Тойшева кучыктыш да пайрем дене саламлыш, поро мутым ойлыш.

Тидлан йоча-шамыч, мутат уке, моткоч куаненыт. Вес пӧлекшылан эшеат чот йывыртеныт докан, вет тудо путырак ойыртемалтше лийын: И.С.Палантай лӱмеш республикысе тӱвыра да сымыктыш колледжын «Актерское искусство» специальность дене кокымшо курсышто тунемше ӱдыр-рвезе-влак «Конёк-Горбунок» спектакльым ончыктышт. Арам огыл Маргарита Геннадьевна «Ме таче тышке куаным конденна» манын палемден кодыш.

– «Саскавий» мер ушем дене пырля поро кумылым ончыктымо пашам ме икмыняр ий шуктена. Тыгай проектым умбакыжат шуяш шонымашна уло. Мемнан студентна-влак тӱвыра волонтёр улыт, сандене икымше курс гычак тыгай пашашке кумылын ушнат, – рашемдыш колледжын социальный да воспитательный паша шотышто заведующийже, вуйверын еҥже Надежда Денисова. Лач тудын тыршымыж дене «ойыртемалтше пӧлек» ышталтын.

«Солнышко» йоча интернат-пӧртыштӧ кӧмыт илат? Нунын дене могай паша шукталтеш? Тиде да моло нергенат учрежденийын директоржо Екатерина Карташевам палдараш йодна.

– Интернат-пӧртна 152 икшывылан келыштаралтын. 2025-2026 тунемме ийыште республикын тӱрлӧ кундемже гыч тазалык шотышто ойыртемалтшын вияҥше 138 икшыве тунемын да илен, – каласкалаш тӱҥале Екатерина Анатольевна. – Тиде тулык, ача-ава полыш деч посна кодшо, тыгак ешлаште кушшо йоча-шамыч улыт. Кызыт, кеҥеж каныш жаплан, 70 ӱдыр-рвезе кодын. Молыштым мӧҥгышкышт наҥгаеныт.

Ойлымыж почеш, учрежденийыште кечыгут (стационарно) да пел кечаш (полустационарно) обслуживатлыме йӧн дене пайдаланат. Икымшыж дене келшышын, икшыве-влак эре тыште илат. Кокымшыж почеш ӱдыр-рвезе-шамыч эр гыч кас марте лийыт.  Нуным ача-авашт але лишыл еҥышт кажне кечын коштыктат: эрдене кондат да кастене наҥгаят. Шукыштлан эреак медицине пашаеҥ-влакын полышышт кӱлеш.

Йоча-шамыч 1-ше гыч 9-ше класс марте тунемыт. Нунын деке Семеновкысо ден Савинысе общеобразовательный школла гыч туныктышо-влак толедат. Кӧ коштын кертеш, тыгай икшыве-шамычым Семеновкысо школыш автобус дене коштыктат. А верысе школыш ужатен гына колтат, молан манаш гын тудыжо савар вес велнак верланен. Кӧн умбакыже шинчымашым погаш кумылжо да йӧнжӧ уло гын, Йошкар-Оласе Строительно-промышленный техникумыш колтат.

– Учрежденийыштына йоча-шамыч дене педагог-психолог, логопед, дефектолог-влак, тыгак музыкальный вуйлатыше, адаптивный физкультур дене инструктор пашам ыштат. Адакшым имне вӱта уло. Тушто иппотерапий дене тренер-преподаватель йоча-шамычлан занятийым эртара. Икшыве-влак имне дене кудалыштыт, эше нуным шкештак куанен эрыктат.

Медицине отделенийыште кок медицине постышто кок медшӱжар сутка мучко пашам ышта. Йоча-шамычлан физиоэмлымаш пуалтеш, массажым ыштат, пӱйыштымат эмлен кертыт, бассейныште йӱштылашышт йӧн уло.

Мемнан учрежденийнан кумдыкшо кугу, да тудым шотышто кучымо пашам шукташ йоча-влакымат ушена. Йыраҥ ден теплицылаште пакчасаска ден емыж-саскам ончен куштена. Тидланат нуным кумылаҥдена да шӱмаҥдена. Кугурак икшыве-влакым пакчасаска гыч тӱрлӧ кочкышым ямдылаш туныктена. Тиддеч посна мастерскойлаште ургаш, ненчаш, тӱрлӧ кидпашам ышташ тунемыт.

– 2025 ийыште Неле илыш ситуацийыш логалше йоча-влаклан полшышо фондын эртарыме конкурсышкыжо ушненна да грантым сеҥен налынна. Ныл миллион наре теҥге окса дене интернат-пӧртыштӧ шун гыч ыштыме ден усталык мастерской-влакым почмо да пашашке колтымо. Тыгак ургымо мастерскойыш ургымо ден тӱрлымӧ у машина-влакым налме. Столярный мастерскойым у оборудований ден станок-влак дене пойдарыме. Кызыт социально-бытовой ориентировко пӧлемым уэмдена, – мутланымашкына ушнен  палдарыш директорын социально-реабилитационный паша шотышто алмаштышыже Ирина Чиликова.

Икманаш, ончыкыжым ӱдыр-рвезе-влаклан илышыштышт мо кӱлеш лиеш, тыште чылалан гаяк туныктат.

Мероприятийым иктешлыме семын ойлаш гын, спектакльым икшыве-шамыч чот куанен ончышт. Тидыже нунын чурийыштыштак палдырныш, вет тушто шыргыжмаш лийын. Уке, волгалтын! Санденак, спектакль пытымекат, эсогыл тӱшка фотографийым ыштымекат, спортзал гыч, а мероприятий лачшымак тушто эртен, лектын каяш ик икшыват ыш вашке.

Тиде мо нерген ойла? Кеч-могай йочалан кугыеҥ-влакын тӱткышышт, азапланымышт, йӧратымашышт кӱлыт. А тазалык шотышто ойыртемалтше икшыве-влаклан – поснак. Нунылан икмыняр пачаш шукырак кӱлеш!

Любовь Камалетдинова

Михаил Скобелевын фотожо.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Сайын тунемат – кугурак стипендийым налат

19 декабрьыште Сарын ветеранже-влакын республикысе клинический госпитальыштышт Йошкар-Оласе медицине колледжын эн сай студентше-шамычлан именной стипендийын сертификатшым торжественно кучыктеныт.  2012 лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Уэмдыме тӱвыра пӧрт унам вашлийын

«Тӱвыра» национальный проектын «Тӱвыра алан» регионысо программыж  почеш Морко район Красный Стекловар посёлкысо тӱвыра пӧртым уэмден олмыктымо деч вара лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Финн-угор калык-влакын фестивальышт

Финн-угор калык-влакын тӱвыраштын «Шумбрат» фестивальышт Крымыште Алушта олаште эртен. Тиде фестиваль – шкешотан да кажне ийын вияҥ толшо проект. лудаш…

Добавить комментарий