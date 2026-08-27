УВЕР ЙОГЫН

Турнявӧчыжым кунам погаш лиеш?

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 29 гана онченыт

 

Марий Элыште тӱрнявӧчыжым 12 сентябрь гыч погаш тӱҥалаш лиеш.

«Чодыра кыл областьыште Марий Эл Республикын полномочийжым шуктымо нерген» Марий Эл Республикын 2007 ий 31 ноябрьысе 26-З №-ан Законжын 10-шо статьяж почеш «граждан-влаклан шке кӱлешлыкыштлан турнявӧчыж емыжым тений сентябрьын кокымшо шуматкечыж гыч декабрь марте погаш лиеш».

Марий Элын пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме министерствыже специалистше-влак ушештарат: емыжым, кушкылжым локтылде, тудо угыч кушкын да вияҥын кертше манын гына погыман. Ты правилым шуктыдымылан чодыра емыжым погышо-влакым, Административный правам пудыртымаш кодекс дене келшышын, мут кучаш шогалтен кертыт. Закон почеш штрафын кугытшо 200 гыч 10 000 тӱжем теҥге марте лийын кертеш.

Тыгак чодыраште лийме годым пожар лӱдыкшыдымылак да санитар правил-влакын шотыш налман. Нуным пудыртымылан 40 тӱжем гыч ик миллион теҥге марте кугытан штрафым тӱлыктат. Кызыт регионысо чодыраште пожар лӱдыкшыдымылык ваштареш режим уло, сандене тулым ылыжташ ок лий.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Элын пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме министерствыжын соцкылысе лаштыкше гыч налме.

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Шернур вокзалыш автобус огеш пуро

Общероссийский калык фронтын Марий Элысе пӧлкажын еҥже-влак регионын Транспорт да корно озанлык министерствышкыже Шернур посёлкышто илыше-шамычын йодмышт почеш лектыныт. лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

75 ий темме лӱмеш

Кугарнян, 14 декабрьыште, Медведево районын тӱвыра да каныме рӱдерыштыже пайрем мероприятий эртен. Тудо районлан 75 ий теммылан пӧлеклалтын. Марий лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Ушненыт да сеҥеныт

Волжск оласе 6-шо №-ан школ пеленысе «Самырык лесник» школ лесничествын тунемшыже-влак «Земля. Природа. Родина. Будущее» всероссийский йоча литературный конкурсышто лудаш…

Добавить комментарий