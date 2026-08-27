Турнявӧчыжым кунам погаш лиеш?

Марий Элыште тӱрнявӧчыжым 12 сентябрь гыч погаш тӱҥалаш лиеш.
«Чодыра кыл областьыште Марий Эл Республикын полномочийжым шуктымо нерген» Марий Эл Республикын 2007 ий 31 ноябрьысе 26-З №-ан Законжын 10-шо статьяж почеш «граждан-влаклан шке кӱлешлыкыштлан турнявӧчыж емыжым тений сентябрьын кокымшо шуматкечыж гыч декабрь марте погаш лиеш».
Марий Элын пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме министерствыже специалистше-влак ушештарат: емыжым, кушкылжым локтылде, тудо угыч кушкын да вияҥын кертше манын гына погыман. Ты правилым шуктыдымылан чодыра емыжым погышо-влакым, Административный правам пудыртымаш кодекс дене келшышын, мут кучаш шогалтен кертыт. Закон почеш штрафын кугытшо 200 гыч 10 000 тӱжем теҥге марте лийын кертеш.
Тыгак чодыраште лийме годым пожар лӱдыкшыдымылак да санитар правил-влакын шотыш налман. Нуным пудыртымылан 40 тӱжем гыч ик миллион теҥге марте кугытан штрафым тӱлыктат. Кызыт регионысо чодыраште пожар лӱдыкшыдымылык ваштареш режим уло, сандене тулым ылыжташ ок лий.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Элын пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме министерствыжын соцкылысе лаштыкше гыч налме.