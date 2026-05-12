«Герои Марий Эл. Талешке-влак» программын участникше-влак выпускной квалификационный пашаштым аралаш ямдылалтыт.
Южо участникше республикысе исполнительный кучем да верысе самоуправлений органлаште пашам ышташ тӱҥалыныт. Мутлан, Руслан Паниным Морко район администрацийын Физкультур да спорт пӧлкажым вуйлатышылан шогалтеныт.
— Руслан Геннадьевичын пашаштыже профессионал, службыштат опытшо кугу, «Петр Великий» атом крейсерын экипажыштыже служитлен, куштылго атлетике дене спорт мастер лӱмым налын. II степенян «За храбрость» да «За участие в СВО» медаль-влак дене палемдалтын. «Герои Марий Эл. Талешке-влак» проектыште участвоватлыме пӧръеҥлан вуйлатыме пашаште у шинчымашым налаш йӧным ыштен, -палемден регион вуйлатыше Юрий Зайцев воткыл лаштыкыштыже.