Пашаштым аралаш ямдылалтыт

Лидия Шабдарова

«Герои Марий Эл. Талешке-влак»  программын участникше-влак выпускной квалификационный пашаштым аралаш ямдылалтыт.

 

Южо участникше республикысе исполнительный кучем да верысе самоуправлений органлаште пашам ышташ тӱҥалыныт. Мутлан, Руслан Паниным Морко район администрацийын Физкультур да спорт пӧлкажым вуйлатышылан шогалтеныт.

 

— Руслан Геннадьевичын пашаштыже профессионал, службыштат опытшо кугу,  «Петр Великий» атом крейсерын экипажыштыже служитлен, куштылго атлетике дене спорт мастер лӱмым налын. II степенян «За храбрость» да «За участие в СВО» медаль-влак дене палемдалтын. «Герои Марий Эл. Талешке-влак» проектыште участвоватлыме пӧръеҥлан вуйлатыме пашаште у шинчымашым налаш йӧным ыштен, -палемден регион вуйлатыше Юрий Зайцев воткыл лаштыкыштыже.

