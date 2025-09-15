Туныктышо-влак тунемыт

Республикысе школлаште агротехнологий предмет-влакым туныктышо педагог-влак квалификацийыштым Агробизес кадрым уэш ямдылыше марий институт негызеш нӧлтат.
Программыште тӱҥ верым профильный агротехнологий предмет-влакым туныктымо методике налеш. Педагог-влак вольык озанлыкыште да кушкылым ончен куштымаште цифровой технологий, роботизироватлыме системе да ялозанлык продукцийым перерабатыватлыме йӧн-влак дене палыме лийыт.
Поснак оҥай да пайдале лийын республикысе АПК-н ончыл предприятийлашкышт миен коштмышт. Туныктышо-влак «Лажъял», «Передовик», «Заря», «Колос», «Победа», «Первый май», «БАРС» тӱшка, Курыкмарий районысо фермер-влак Сергей Ильинын, Игорь Никифоровын, Алексей Ивановын озанлыклаштышт, «Шернур сыр завод» ЗАО-што, «Агрорегион», «Приволжский» сурткайык фабрике» ООО-лаште, «Овощная лагуна» ССПОПК-што лийыныт. Тушто нуно ялыште кучылталтше у техникым, оборудованийым онченыт, паша условий дене палыме лийыныт.
Шинчымашым тыге келгемдымаш туныктышо-влаклан урокым оҥайракым ышташ, а школлаште тунемше-влаклан кызытсе ялозанлык дене лишкырак палыме лияш сай корным почеш.
Снимкыште: туныктышо-влак экскурсий годым.
Фотом Ялозанлык да кочкыш сату министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.