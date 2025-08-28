УВЕР ЙОГЫН

Туныктымаш мучашлалтын

Любовь Камалетдинова Comment(0) Материалым 23 гана онченыт

Мер эскерымаш штаб эскерыше-влакым туныктымашым мучашлен.

Тиде паша арня наре шуйнен. Могай муниципал районышто сайлымаш эрташ тӱҥалеш, лач туштак эскерыше-влакым туныктеныт.

Пытартышлан У Торъял районышто семинарым эртареныт. А тылеч ончыч тыгай мероприятий Йошкар-Олаште, Волжскышто да Шернур районышто лийын.

– Ме чылаже 140 наре эскерышым ямдыленна, – палемден Мер эскерымаш штаб вуйлатыше Евгений Кузнецов.

Тиде паша Марий Элын Мер палатыжын полшымыж дене эртаралтын.

Ты образовательный курсын ойыртемжылан «Независимый общественный мониторинг» ассоциаций ден Российын Мер палатыжын ямдылыме «Золотой стандарт наблюдателя» методикыштым шотлыман.

Любовь Камалетдинова.

