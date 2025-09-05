Туныкташ да тунемаш чумыргеныт

4 сентябрьыште Йошкар-Олаште республикысе предприниматель-влак «Альфа-Конфа» конференцийышке чумыргеныт.
Мероприятий «Марий Эл» Ий полатыште эртен. Погынышо-влакым республик вуйлатыше Юрий Зайцев саламлен.
Тудын мутшо почеш, Марий Элым экономически вияҥдымаште изи да кокла бизнесын значенийже моткоч кугу. Молан манаш гын регионысо продуктын 30 процентше лач тушеч погына. Пашам ыштыше-влак кокла гыч ик кумшо ужашыже лач ты сферыште тырша. 2021 ий гыч тиде кугыт 1,5 пачаш кушкын да 112 тӱжем наре еҥыш шуын.
Мероприятийыште икмыняр бизнес-спикер шке опытшо дене палдарен. Республикысе предприниматель-влаклан кугу кӱкшытыш шумаште социальный капиталын негыз улмыжо, маркетинг нерген каласкаленыт. Тыгак посна тӱткышым командым вияҥдымылан да лидерын харизмыжлан ойыраш кӱлмӧ нерген ойленыт. Ты конференцийын организаторжо «Альфа-Банк» акционер ушем лийын.
Марий Элыште предпринимательствым вияҥдышашлан тӱрлӧ сынан полыш ойыралтеш. Тыгак республикыште Инвестицийым вияҥдыме, Промышленностьым вияҥдыме, Пердпринимательствылан полшышо фонд-влак пашам ыштат.
Марий Эл правительствын, бизнеслан полшышо институт ден кредит организаций-влакын келшен пашам ыштымышт, предпринимательство пашам шуктышо-влакын чотышт ешаралт толмышт регионышто амалкалче пашам шукташ сай йӧн улмо нерген ойлат.
* * *
Конференцийыш чумыргышо тӱжем утла еҥ-влак коклаште марий парламентын депутатше-влакат лийыныт.
Мероприятийым почмаште ойлымыж годым Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин бизнес ден кучем орган-влакын вашкылым ыштен пашам шуктымыштым палемден.
– Законодатель семын ме республикын экономикышкыже инвестицийым кондаш полшышо закон-влакым приниматлена, – каласен парламент вуйлатыше.
Тыгак тудо паша верым ыштымаште, еҥ-влакын илышыштым саемдымаште да экономикым вияҥдымаште предприниматель-шамычын надырыштым палемден.
Марий Эл Республикым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Любовь Камалетдинова ямдылен.