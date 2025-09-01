Регионым вуйлатыше Юрий Зайцев МарГУ-н Шинчымаш кечылан пӧлеклалтше пайремыштыже студент-влакым у тунемме идалык тӱҥалме дене саламлен.
«Университет – у шинчымашым налме, йолташ-влакым вашлийме вер. Тунемза, ончылно лийза да тидын дене ида серлаге – эшеат ончыко ошкылза. Шинчымашда, моштымашда, вузышто налме образованийда мемнан республиклан да элналан кӱлеш», – каласен Марий Элым вуйлатыше.
Погынышо-влакым Шинчымаш кече дене тыгак РФ Федеральный Собранийын Федераций Советшын предсдательже Константин Косачёв саламлен. «Чылажат тендан кидыште: шкендан илышда да кугу элнан пӱрымашыже. Тендан кидыште – ончыкылыкна. Корныдо волгыдо лийже, ӱдыр-рвезе-влак!» – манын тудо.
Таче Марий кугыжаныш университетын структурыштыжо 15 институт ден факультет уло, тушто чумыр налмаште 230 образовательный программе дене экономике, цифр технологий, медицине да моло отрасльлан кӱкшӧ квалификациян специалист-влакым ямдылат. Тунемме вер республикын опорный вузшылан шотлалтеш, тыгак «Приоритет-2030» федеральный программын участникшылан. Университетыште Российын 68 регионжо да 47 эл гыч 9,5 тӱжем студент шинчымашым пога.
Мероприятийыште ӱдыр-рвезе-влаклан сеҥымашым, преподаватель-шамычлан сай паша лектышым Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Лариса Яковлева тыланен.
