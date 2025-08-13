У тунемме ий лишемеш

Марий Эл Образований да науко министерствын увертарымыж почеш кызыт республикысе школ ден йочасад-влакым 2025-2026 тунемме идалыклан ямде улмыштым тергыме паша эрта.

Тидлан лӱмынак комиссий ышталтын, тушко пурышо специалист-влак образованийым да воспитанийым пуымо организацийлаште паша законодательствым шуктымым, обязательныйлан шотлалтше норматив документаций улмым, тунемаш да туныкташ условийым. Поснак кугу тӱткыш йоча да коллективын илышыштлан лӱдыкшыдымылык шотышто ыштыме пашалан ойыралтеш, санденак комиссий чрезвычайный ситуаций годым писын эвакуироватлалташ йӧным ыштымым терга.

Мутлан, У Торъял районышто «Родительская приёмка» акций кышкарыште комиссийын пашашкыже Единая Россия» партийын верысе пӧлкажын секретарьже Денис Волков, тыгак районысо депутат-влак ушненыт. Нуно У Торъял кыдалаш школышто тунемме пӧлемлам, технический оборудованийым, санитарный условийым, лӱдыкшыдымылык дене кылдалтше пашам ыштымым тергеныт.

Г.Кожевникова

Фотом У Торъял районысо образований пӧлкан соцкылысе лаштыкше гыч налме