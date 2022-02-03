ОБРАЗОВАНИЙ

Тошто марий вургем нерген

Ольга Мошкина Comment(0) Материалым 7 гана онченыт

Козьмодемьянскысе школ-интернатыште «Марий национальный вургем» тематический класс шагат-влак эртеныт.

Ушештарена, 2020 ийыште тиде тунемме верыште «Образований» национальный проект дене келшышын материально-технический базым уэмдыме.

Тематический мероприятийлаште туныктышо-влак интерактивный оборудованийла полшымо дене тунемше-шамычым тошто марий вургем дене палдареныт.

Тунемме верым вуйлатыше Александр Новосёловын палемдымыж почеш, «Образований» национальный проектлан кӧра начар тазалыкан икшыве-шамычлан шинчымашым налаш сай йӧным ыштыме.

Г.Кожевникова

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